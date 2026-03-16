Hakim Ziyech'ten hakem hakkında paylaşım!

Wydad Casablanca forması giyen Hakim Ziyech, Afrika Konfederasyon Kupası çeyrek final ilk maçının ardından Afrika'daki hakem yönetimini bir kez daha eleştirdi.



Wydad Casablanca, deplasmanda Olympic Club de Safi ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, 22 Mart'ta oynanacak rövanş öncesinde Fas ekibini avantajlı konuma getirdi.



VAR SON DAKİKADA GOLÜ İPTAL ETTİ



Karşılaşmada Wydad, 67. dakikada Ramiro Vaca'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip ise 86. dakikada penaltıdan eşitliği sağladı.



Maçın uzatma dakikalarında Walid Nassi'nin attığı gol, VAR incelemesi sonrası 90+6'da iptal edildi.



ZIYECH'TEN PAYLAŞIM



Hamstring sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyen Ziyech, karşılaşma sonrası Instagram'da yaptığı paylaşımda hakem kararlarına tepki gösterdi.



"Gelecek pazar görüşürüz. Hakeme ve VAR'a teşekkürler."



DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Ziyech, kısa süre önce Afrika hakemliği hakkında benzer bir çıkış daha yapmıştı. Şubat ayında Wydad'ın Maniema Union karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrası da sert ifadeler kullanmıştı.



O paylaşımında, hakemin ikinci sarı kartı kaleci yerine savunma oyuncusuna yazdığını iddia ederek Afrika'daki hakem seviyesini eleştirmişti.







