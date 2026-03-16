16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
2-1
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
2-0
16 Mart
Brentford-Wolves
2-287'
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
0-183'
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
1-4

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak finalin biletleri satışa çıktı!

İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali için bilet satışları başladı.

calendar 16 Mart 2026 23:58
Haber: AA
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin biletleri satışa çıktı.

Genel satışı yalnızca uefa.com/tickets üzerinden başlayan biletler için başvurular, 20 Mart Cuma günü saat 13.00'e kadar devam edecek.

Toplam 37 bin 500 biletin 27 bin 500'ü doğrudan taraftarlara ve genel satışa sunulurken finale yükselen takımların her birine 11 bine kadar bilet tahsis edilebilecek.

Kalan biletler ise dünya genelinde doğrudan europaleague.tickets.uefa.com üzerinden satışa sunulacak. Başvurusu kabul edilen futbolseverler ise en fazla iki bilet satın alabilecek.

Engelli futbolseverler, talep etmeleri halinde bir adet ücre

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
