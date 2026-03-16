Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak finalin biletleri satışa çıktı!

İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali için bilet satışları başladı.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin biletleri satışa çıktı.



Genel satışı yalnızca uefa.com/tickets üzerinden başlayan biletler için başvurular, 20 Mart Cuma günü saat 13.00'e kadar devam edecek.



Toplam 37 bin 500 biletin 27 bin 500'ü doğrudan taraftarlara ve genel satışa sunulurken finale yükselen takımların her birine 11 bine kadar bilet tahsis edilebilecek.



Kalan biletler ise dünya genelinde doğrudan europaleague.tickets.uefa.com üzerinden satışa sunulacak. Başvurusu kabul edilen futbolseverler ise en fazla iki bilet satın alabilecek.



Engelli futbolseverler, talep etmeleri halinde bir adet ücre



