Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı: Ederson ve Gabriel Sara

Brezilya Milli Takımı'nın Fransa ve Hırvatistan maçları için açıkladığı kadroya Galatasaray forması giyen Gabriel Sara ilk kez çağrılırken, Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson da listede yer aldı.

calendar 16 Mart 2026 21:42 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 23:01
Haber: Sporx.com
Brezilya A Milli Futbol Takımı'nın Fransa Milli Futbol Takımı ve Hırvatistan Milli Futbol Takımı ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Kadroyu açıklayan teknik direktör Carlo Ancelotti, Süper Lig'den iki isme de şans verdi. Galatasaray forması giyen Gabriel Sara ile Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson kadroya dahil edildi.

SARA İÇİN BİR İLK

26 yaşındaki Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı.


GABRIEL SARA'NIN PERFORMANSI

26 yaşındaki Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta 6 gol kaydetti.

EDERSON 31. KEZ SAHNEYE ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ise Brezilya Milli Takımı'nda 31. kez forma giymek için Ancelotti'den görev bekleyecek.

NEYMAR KADRODA YOK

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçları için açıklanan kadroda Neymar yer almadı.

BREZİLYA'NIN ADAY KADROSU

Alisson, Bento, Ederson, Wesley, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara, Vinicius Jr., Raphinha, Martinelli, Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago, Rayan.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
