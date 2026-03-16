Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı: Ederson ve Gabriel Sara

Brezilya A Milli Futbol Takımı'nın Fransa Milli Futbol Takımı ve Hırvatistan Milli Futbol Takımı ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Kadroyu açıklayan teknik direktör Carlo Ancelotti, Süper Lig'den iki isme de şans verdi. Galatasaray forması giyen Gabriel Sara ile Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson kadroya dahil edildi.
SARA İÇİN BİR İLK
26 yaşındaki Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı.
GABRIEL SARA'NIN PERFORMANSI
26 yaşındaki Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta 6 gol kaydetti.
EDERSON 31. KEZ SAHNEYE ÇIKABİLİR
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ise Brezilya Milli Takımı'nda 31. kez forma giymek için Ancelotti'den görev bekleyecek.
NEYMAR KADRODA YOK
Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçları için açıklanan kadroda Neymar yer almadı.
BREZİLYA'NIN ADAY KADROSU
Alisson, Bento, Ederson, Wesley, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara, Vinicius Jr., Raphinha, Martinelli, Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago, Rayan.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|26
|16
|9
|1
|57
|27
|57
|3
|Trabzonspor
|26
|17
|6
|3
|52
|29
|57
|4
|Beşiktaş
|26
|14
|7
|5
|47
|30
|49
|5
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|6
|Başakşehir
|26
|12
|6
|8
|44
|30
|42
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|26
|9
|6
|11
|23
|27
|33
|9
|Gaziantep FK
|26
|8
|9
|9
|35
|42
|33
|10
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|11
|Alanyaspor
|26
|5
|13
|8
|28
|32
|28
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Gençlerbirliği
|26
|6
|7
|13
|28
|36
|25
|14
|Antalyaspor
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|24
|15
|Kasımpaşa
|26
|5
|9
|12
|22
|36
|24
|16
|Eyüpspor
|26
|5
|7
|14
|19
|37
|22
|17
|Kayserispor
|26
|3
|11
|12
|20
|48
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17