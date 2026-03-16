16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
2-1
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
2-0
16 Mart
Brentford-Wolves
0-09'
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
0-07'
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
0-024'

Bodrum FK, sahasında hata yapmadı!

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yendi.

calendar 16 Mart 2026 22:26
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bodrum FK, 2-0'lık skorla kazandı.

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Brazao ile 44. dakikada Ali Habeşoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Bodrum FK, puanını 54 yaptı. Boluspor, 41 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Bodrum FK, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Boluspor, Bandırmaspor'u ağırlayacak.


Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Mert Yılmaz (Dk. 55 Berşan Yavuzay), Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 89 Furkan Apaydın), Mustafa Erdilman (Dk. 83 Omar Imeri), Brazao (Dk. 89 Alper Potuk), Yusuf Sertkaya (Dk. 55 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Ali Habeşoğlu, Seferi

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Lima, Kouagba, Onur Öztonga, Abdurrahman Üresin, Barış Alıcı, Liço, Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı, Arda Usluoğlu, Rasheed (Dk. 46 Harun Alpsoy)

Goller: Dk. 3 Brazao, Dk. 44 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 50 Yusuf Sertkaya, Dk. 90+3 Omar Imeri (Sipay Bodrum FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
