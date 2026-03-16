16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
2-1
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
2-0
16 Mart
Brentford-Wolves
2-285'
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
0-182'
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
1-4

Pep Guardiola: "Kusursuz bir maç oynamamız gerekiyor"

Pep Guardiola, Manchester City ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Mart 2026 23:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Pep Guardiola, Manchester City ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Guardiola, ilk maçta alınan farklı mağlubiyetin ardından tur şanslarının zor olduğunu kabul ederek, "Bu seviyede geri dönüş yapmak için neredeyse kusursuz bir maç oynamamız gerekiyor. Real Madrid gibi bir rakibe karşı hem hücumda hem savunmada çok iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, takımın buna rağmen inancını kaybetmediğini belirterek futbolun sürprizlere açık olduğunu söyledi. Guardiola, "Oyuncuların inancı var. Böyle maçlarda taraftarımızın desteğiyle her şey mümkün olabilir." dedi.

İspanyol teknik direktör ayrıca Real Madrid'e duyduğu saygıyı vurgulayarak, güçlü rakiplere karşı disiplinli bir oyun sergilemeleri gerektiğini ifade etti. Guardiola, rövanş maçında hem savunma güvenliğini korumaları hem de gol bulmaları gerektiğini dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
