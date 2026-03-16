İşte 1. Lig'de güncel puan durumu!

16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
2-1
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
2-0
16 Mart
Brentford-Wolves
0-09'
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
0-07'
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
0-024'

1. Lig'de 31. hafta tamamlandı. Erzurumspor FK, puanını 66'ya yükselterek liderliğe yükseldi.

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta tamamlandı.

Haftaya lider giren Esenler Erokspor, deplasmanda Arca Çorum FK'ya 2-1 yenilerek 3. sıraya geriledi.

Sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0'la geçen Erzurumspor FK, haftayı lider tamamladı.

Amed Sportif Faaliyetler ise konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenerek 2. sırada yer aldı.

- Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın sonuçları şöyle:

Adana Demirspor-Serikspor: 1-4

Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor: 1-1

Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor: 3-0

Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0

SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-1

Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK: 2-0

Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Arca Çorum FK-Esenler Erokspor: 2-1

Sipay Bodrum FK-Boluspor: 2-0

-31. hafta maçlarının ardından puan durumu:

  O G B M A Y AV P
1.ERZURUMSPOR 31 19 9 3 72 23 49 66
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 31 19 7 5 65 32 33 64
3.ESENLER EROKSPOR 31 18 9 4 73 28 45 63
4.ARCA ÇORUM FK 31 18 5 8 51 34 17 59
5.SİPAY BODRUM FK 31 16 6 9 66 35 31 54
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR 31 14 11 6 49 27 22 53
7.BANDIRMA SPOR 31 13 8 10 42 33 9 47
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 31 12 9 10 40 42 -2 45
9.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 31 11 11 9 56 40 16 44
10.ÖZBELSAN SİVASSPOR 31 11 11 9 39 31 8 44
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 31 12 7 12 46 51 -5 43
12.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 31 11 9 11 42 35 7 42
13.BOLUSPOR 31 12 5 14 50 44 6 41
14.İSTANBULSPOR 31 9 12 10 38 47 -9 39
15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 31 11 5 15 38 41 -3 38
16.SMS GRUP SARIYERSPOR 31 11 5 15 34 41 -7 38
17.SAKARYASPOR 31 8 8 15 41 54 -13 32
18.SERİK SPOR FUTBOL 31 9 5 17 36 60 -24 32
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 31 0 7 24 22 85 -63 7
20.ADANA DEMİRSPOR 31 0 3 28 17 134 -117 -51

NOT: Adana Demirspor'a 54 puan silme cezası verildi.

-Trendyol 1. Lig'de 32. haftanın maç programı şöyle:

21 Mart Cumartesi:

13.30 Serikspor-Sakaryaspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Boluspor-Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

22 Mart Pazar:

13.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Van Atatürk)

13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK (Iğdır Şehir)

16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK (Esenler Erokspor)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
