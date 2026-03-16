İşte 1. Lig'de güncel puan durumu!

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta tamamlandı.
Haftaya lider giren Esenler Erokspor, deplasmanda Arca Çorum FK'ya 2-1 yenilerek 3. sıraya geriledi.
Sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0'la geçen Erzurumspor FK, haftayı lider tamamladı.
Amed Sportif Faaliyetler ise konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenerek 2. sırada yer aldı.
- Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın sonuçları şöyle:
Adana Demirspor-Serikspor: 1-4
Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor: 1-1
Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor: 3-0
Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0
SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-1
Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK: 2-0
Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor: 2-1
Sipay Bodrum FK-Boluspor: 2-0
-31. hafta maçlarının ardından puan durumu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ERZURUMSPOR
|31
|19
|9
|3
|72
|23
|49
|66
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|31
|19
|7
|5
|65
|32
|33
|64
|3.ESENLER EROKSPOR
|31
|18
|9
|4
|73
|28
|45
|63
|4.ARCA ÇORUM FK
|31
|18
|5
|8
|51
|34
|17
|59
|5.SİPAY BODRUM FK
|31
|16
|6
|9
|66
|35
|31
|54
|6.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|31
|14
|11
|6
|49
|27
|22
|53
|7.BANDIRMA SPOR
|31
|13
|8
|10
|42
|33
|9
|47
|8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|31
|12
|9
|10
|40
|42
|-2
|45
|9.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|31
|11
|11
|9
|56
|40
|16
|44
|10.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|31
|11
|11
|9
|39
|31
|8
|44
|11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|31
|12
|7
|12
|46
|51
|-5
|43
|12.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|31
|11
|9
|11
|42
|35
|7
|42
|13.BOLUSPOR
|31
|12
|5
|14
|50
|44
|6
|41
|14.İSTANBULSPOR
|31
|9
|12
|10
|38
|47
|-9
|39
|15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|31
|11
|5
|15
|38
|41
|-3
|38
|16.SMS GRUP SARIYERSPOR
|31
|11
|5
|15
|34
|41
|-7
|38
|17.SAKARYASPOR
|31
|8
|8
|15
|41
|54
|-13
|32
|18.SERİK SPOR FUTBOL
|31
|9
|5
|17
|36
|60
|-24
|32
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|31
|0
|7
|24
|22
|85
|-63
|7
|20.ADANA DEMİRSPOR
|31
|0
|3
|28
|17
|134
|-117
|-51
NOT: Adana Demirspor'a 54 puan silme cezası verildi.
-Trendyol 1. Lig'de 32. haftanın maç programı şöyle:
21 Mart Cumartesi:
13.30 Serikspor-Sakaryaspor (Serik İsmail Oğan)
13.30 Boluspor-Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
22 Mart Pazar:
13.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Van Atatürk)
13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK (Iğdır Şehir)
16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK (Esenler Erokspor)