16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
2-1
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
2-0
16 Mart
Brentford-Wolves
2-2
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
1-1
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
1-4

Rayo Vallecano beraberliği son dakikada aldı!

Temsilcimiz Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano, evinde Levante ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 17 Mart 2026 01:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Rayo Vallecano beraberliği son dakikada aldı!
İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Rayo Vallecano evinde Levante'yi konuk etti.

Estadio de Vallecas Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Levante'nin golünü 41. dakikada Carlos Espi, Rayo Vallecano'ya beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Pathe Ciss kaydetti.

Rayo Vallencano'da Nabel Mendy 53. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Rayo Vallencano puanını 32'ye, Levante ise 23 puana yükseldi.

Rayo Vallencano, 19 Mart Perşembe günü UEFA Konsferans Ligi Son 16 Turu maçında evinde temsilcimiz Samsunspor'u ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
