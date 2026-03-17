16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
2-1
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
2-0
16 Mart
Brentford-Wolves
2-2
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
1-1
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
1-4

Wolverhampton, Brentford'a şok yaşattı!

İngiltere Premier Lig'in 30. hafta maçında Brentford ile Wolverhampton 2-2 berabere kaldı.

calendar 17 Mart 2026 00:56
Haber: Sporx.com
Wolverhampton, Brentford'a şok yaşattı!
İngiltere Premier Lig'in 30. hafta maçında Brentford ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Brentford'un gollerini 22. dakikada Michael Olabode Kayode ile 37. dakikada Igor Thiago kaydetti. Wolverhampton'un gollerini ise 44. dakikada Adam Armstrong ile 77. dakikada Emmanuel Arokodare attı.

Bu sonucun ardından Brentford, 45 puana yükselirken, Wolverhampton ise puanını 17 yaptı.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Brentford, Leeds United, deplasmanına gidecek. Wolverhampton, West Ham'a konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
