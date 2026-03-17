17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Sadettin Saran camiaya umut aşılıyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ligdeki yedi puanlık farka rağmen camiaya umut aşılıyor. Karagümrük mağlubiyeti sonrasında olağanüstü günler yaşayan sarı lacivertlilerde başkan Saran "Hatalarımız var ama biz şampiyon olacağız" dedi.

calendar 17 Mart 2026 11:04
Kasımpaşa ile beraber kaldığı günden beri yüzü gülmeyen Fenerbahçe'de şampiyonluk hesaplamaları zora girdi.

Önce Avrupa'dan elenen, ardından lig sonuncusu Karagümrük'e yenilerek namağlup unvanıyla birlikte zirve hedefini kaybeden sarı lacivertlilerde camia büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Ancak Başkan Sadettin Saran'ın şampiyonluk inancı ilk günkü kadar taze!

Eleştiri oklarının merkezindeki Saran, Ankara'da katıldığı bir iftar programında, "Biz şampiyon olacağız" iddiasını tekrarlayarak camiaya umut dağıttı.

ÇOK KALICI DEĞİLİZ!

Başkan Sadettin Saran, "Gelirken kalıcı olmadığımızı söyledik. Hatalarımız var mı? Var. Ama şampiyon olacağız" sözleriyle hayal kırıklığına uğrayan taraftara tekrardan umut aşıladı.

Karagümrük mücadelesi sonrası acil toplantıda bir araya gelen sarı lacivertli kurmaylar, Domenico Tedesco'ya sahip çıkarak yola devam kararı verdi.

SULAR DURULMADI

Başkan Sadettin Saran, her ne kadar Tedesco ile yola devam kararı alsa da sarı lacivertli camiada sular durulmuş değil.

Başkanın şampiyonluk sözlerine rağmen en küçük bir puan kaybında İtalyan hoca ile yolları ayrılması da bekleniyor.

TEDESCO'NUN SON FIRSATI

Gaziantep maçı, Karagümrük yenilgisine rağmen koltuğunu koruyan Tedesco'nun son sınavını olabilir. Gaziantep FK mücadelesinde ters bir sonuç çıkması hâlinde İtalyan hocanın görevden alınabilir.

Yönetimin Cumartesi günü yapılan toplantıda bu kararı aldığı ve Tedesco'ya da durumu net şekilde ifade ettiği öğrenildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
