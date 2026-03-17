Sadettin Saran camiaya umut aşılıyor

Kasımpaşa ile beraber kaldığı günden beri yüzü gülmeyen Fenerbahçe'de şampiyonluk hesaplamaları zora girdi.
Önce Avrupa'dan elenen, ardından lig sonuncusu Karagümrük'e yenilerek namağlup unvanıyla birlikte zirve hedefini kaybeden sarı lacivertlilerde camia büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Ancak Başkan Sadettin Saran'ın şampiyonluk inancı ilk günkü kadar taze!
Eleştiri oklarının merkezindeki Saran, Ankara'da katıldığı bir iftar programında, "Biz şampiyon olacağız" iddiasını tekrarlayarak camiaya umut dağıttı.
ÇOK KALICI DEĞİLİZ!
Başkan Sadettin Saran, "Gelirken kalıcı olmadığımızı söyledik. Hatalarımız var mı? Var. Ama şampiyon olacağız" sözleriyle hayal kırıklığına uğrayan taraftara tekrardan umut aşıladı.
Karagümrük mücadelesi sonrası acil toplantıda bir araya gelen sarı lacivertli kurmaylar, Domenico Tedesco'ya sahip çıkarak yola devam kararı verdi.
SULAR DURULMADI
Başkan Sadettin Saran, her ne kadar Tedesco ile yola devam kararı alsa da sarı lacivertli camiada sular durulmuş değil.
Başkanın şampiyonluk sözlerine rağmen en küçük bir puan kaybında İtalyan hoca ile yolları ayrılması da bekleniyor.
TEDESCO'NUN SON FIRSATI
Gaziantep maçı, Karagümrük yenilgisine rağmen koltuğunu koruyan Tedesco'nun son sınavını olabilir. Gaziantep FK mücadelesinde ters bir sonuç çıkması hâlinde İtalyan hocanın görevden alınabilir.
Yönetimin Cumartesi günü yapılan toplantıda bu kararı aldığı ve Tedesco'ya da durumu net şekilde ifade ettiği öğrenildi.
