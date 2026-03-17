Boston Celtics'in yıldız oyuncularından Jaylen Brown, takım arkadaşı Jayson Tatum ile sahadaki dengeyi kurmanın bu sezon kolay olmadığını açıkça dile getirdi.



Phoenix Suns karşısında alınan 120-112'lik galibiyette 41 sayı üreten Brown, maç sonrası yaptığı açıklamada takım içindeki rol dağılımına dikkat çekti:



"Bu iş alçakgönüllülük ve anlayış gerektiriyor. JT bizim hedeflerimiz için çok önemli. Ben harika bir sezon geçiriyorum ama büyük resmi düşünmek zorundayım ve bu her zaman kolay olmuyor."



Brown, her zaman takım başarısını ön planda tuttuğunu vurgularken Celtics'in mevcut yapısının farklı olduğunu ifade etti.



Sezon genelinde kariyerinin en iyi performansını sergileyen Brown, 28.4 sayı, 7.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakaladı.



Öte yandan aşil tendon sakatlığından dönen Jayson Tatum, şu ana kadar sadece 5 maçta forma giyerken 20.0 sayı ortalamasıyla oynadı.



Doğu Konferansı'nda 45 galibiyet – 23 mağlubiyetlik derecesiyle ikinci sırada yer alan Celtics'te Brown, sezonun kalan bölümüne dair umutlu konuştu:



"Kazanmaya devam ediyoruz. Önümüzde hâlâ maçlar var. Her şey mükemmel olmayacak. Ama playofflara kadar gelişim göstereceğiz. Sabırlı olmalıyım."



"Herkes sabırlı olmalı. Şu an izlediğiniz bu takım en iyi versiyonumuz değil. Her şeyi adım adım inşa ediyoruz."



