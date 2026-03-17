17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Jaylen Brown'dan Tatum itirafı: "Dengeyi bulmak kolay değil"

Boston Celtics'in yıldız oyuncularından Jaylen Brown, takım arkadaşı Jayson Tatum ile sahadaki dengeyi kurmanın bu sezon kolay olmadığını açıkça dile getirdi.

calendar 17 Mart 2026 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Phoenix Suns karşısında alınan 120-112'lik galibiyette 41 sayı üreten Brown, maç sonrası yaptığı açıklamada takım içindeki rol dağılımına dikkat çekti:

"Bu iş alçakgönüllülük ve anlayış gerektiriyor. JT bizim hedeflerimiz için çok önemli. Ben harika bir sezon geçiriyorum ama büyük resmi düşünmek zorundayım ve bu her zaman kolay olmuyor."

Brown, her zaman takım başarısını ön planda tuttuğunu vurgularken Celtics'in mevcut yapısının farklı olduğunu ifade etti.

Sezon genelinde kariyerinin en iyi performansını sergileyen Brown, 28.4 sayı, 7.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakaladı.

Öte yandan aşil tendon sakatlığından dönen Jayson Tatum, şu ana kadar sadece 5 maçta forma giyerken 20.0 sayı ortalamasıyla oynadı.

Doğu Konferansı'nda 45 galibiyet – 23 mağlubiyetlik derecesiyle ikinci sırada yer alan Celtics'te Brown, sezonun kalan bölümüne dair umutlu konuştu:

"Kazanmaya devam ediyoruz. Önümüzde hâlâ maçlar var. Her şey mükemmel olmayacak. Ama playofflara kadar gelişim göstereceğiz. Sabırlı olmalıyım."

"Herkes sabırlı olmalı. Şu an izlediğiniz bu takım en iyi versiyonumuz değil. Her şeyi adım adım inşa ediyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
