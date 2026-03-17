17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Kocaelispor'da Alanyaspor öncesi iki eksik!

Kocaelispor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

17 Mart 2026 13:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek.

Alanya Oba Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Kocaeli temsilcisi, sezondaki 26 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 33 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ligde son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet alan, son maçta TÜMOSAN Konyaspor'a son dakikalarda yediği golle kaybeden yeşil-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic ve Mahamadou Susoho Sissoho'nun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Sarı kart cezalısı Show ile Ahmet Oğuz da Corendon Alanyaspor karşısında takımda yer alamayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
