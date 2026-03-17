Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek.
Alanya Oba Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Kocaeli temsilcisi, sezondaki 26 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 33 puanla 8. sırada yer alıyor.
Ligde son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet alan, son maçta TÜMOSAN Konyaspor'a son dakikalarda yediği golle kaybeden yeşil-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic ve Mahamadou Susoho Sissoho'nun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Sarı kart cezalısı Show ile Ahmet Oğuz da Corendon Alanyaspor karşısında takımda yer alamayacak.
Kocaelispor'da Alanyaspor öncesi iki eksik!
Kocaelispor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'de Tedesco'ya tam destek: "Bedelini biz öderiz"
-
9
Galatasaray'a karşı Rio Ngumoha sürprizi!
-
8
Arbeloa'dan Arda Güler ve Haaland eşleşmesi için açıklama
-
7
Galatasaray, destan yazmaya hazırlanıyor!
-
6
Nihan Buruk'tan Okan Buruk'a destek: "Kralımın arkasındayım"
-
5
Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı: Ederson ve Gabriel Sara
-
4
Giovanni Simeone'den Beşiktaş'a kötü haber
-
3
Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara'dan ilk sözler
-
2
Ozan Kabak Bundesliga'da haftanın ilk 11'ine seçildi!
-
1
Fenerbahçe - Gaziantep FK: Muhtemel 11'ler
- 14:04 Kadın futbolda Beşiktaş Amed'e mağlup oldu
- 14:04 Neymar: "Hayal kırıklığına uğradım!"
- 13:54 Antalyaspor'da Başakşehir maçı öncesi iki eksik!
- 13:50 Kocaelispor'da Alanyaspor öncesi iki eksik!
- 13:48 Trabzonspor'da Eyüpspor öncesi iki eksik!
- 13:44 Beşiktaş GAİN'in çeyrek finalde rakibi Dolomiti Energia
- 13:44 UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
- 13:40 Türk Telekom, Eurocup çeyrek finalinde Hapoel Midtown ile karşılaşacak
- 13:38 Liverpool-Galatasaray öncesi Jamie Carragher çark etti!
- 13:21 Galatasaray MCT Technic Boogie Ellis'i kadrosuna kattı.
- 13:19 Domenico Tedesco'dan net mesaj: "Artık kayıp istemiyorum"
- 13:07 Jaylen Brown'dan Tatum itirafı: "Dengeyi bulmak kolay değil"
- 13:06 Stephen Curry'den net mesaj: "Bu sezon geri döneceğim"
- 13:05 LeBron'un "en az bir sezon daha" oynaması bekleniyor
- 13:04 NBA'de genişleme gündemi: Las Vegas ve Seattle için oylama yapılacak
- 13:04 Arda Turan maç biter bitmez sitem etti
- 13:03 Luka, Lakers tarihinde Kobe ve West gibi efsanelerle aynı listede!
- 12:49 Beşiktaş'ta sürpriz takas ihtimali: Ndidi - Altay Bayındır
- 12:34 Yazarlardan Galatasaray değerlendirmesi
- 12:31 Kadıköy'ü prtotesto korkusu sardı
- 12:24 Arne Slot'un son şansı: Galatasaray
- 12:01 Galatasaray'ın Dortmund'dan hedefi: Ramy Bensebaini
- 12:00 Fenerbahçe'de kalan 8 maç için tek parola galibiyet
- 11:28 Trabzosnpor'a ders gibi tablo
- 11:25 Karlsbakk'a Trabzonsporlu Lovik'ten transfer çağrısı!
- 11:04 Sadettin Saran camiaya umut aşılıyor
- 10:42 Ersin Destanoğlu küllerinden doğru
- 10:30 Liverpool'un kabusu: Victor Osimhen
- 10:28 NBA'de Lakers, Rockets'ı yenerek art arda 6. galibiyetine ulaştı
- 10:18 Portekiz basını Orkun Kökçü'nün golünü manşete taşıdı
- 09:57 Beşiktaş hücum istatistiklerinde zirvede
- 09:49 Galatasaray, destan yazmaya hazırlanıyor!
- 09:38 Galatasaray'ın gizli kahramanları: Kanatlar
- 09:34 Beşiktaş'a lider stoper
- 09:32 Marco Asensio'ya milli davet kapıda!
- 09:22 Fenerbahçe'de Tedesco'ya tam destek: "Bedelini biz öderiz"
- 09:01 Fenerbahçe'de kader maçı!
- 08:46 Fenerbahçe deja vu yaşadı!
- 08:46 Beşiktaş'ın sorununu Orkun çözdü
- 08:30 Yazarlardan VAR tartışmaları için değerlendirme!
- 08:23 Giovanni Simeone'den Beşiktaş'a kötü haber
- 08:10 Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 07:45 Uğurcan Çakır, Muslera'yı unutturdu!
- 01:10 Rayo Vallecano beraberliği son dakikada aldı!
- 00:59 Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi finali biletleri çıktı!
- 00:56 Wolverhampton, Brentford'a şok yaşattı!
- 00:33 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Muhtemel 11'ler
- 00:16 Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında!
- 00:12 A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Macaristan
- 00:10 Samsunspor'a Olivier Ntcham şoku!
- 23:58 Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak finalin biletleri satışa çıktı!
- 23:51 Arbeloa'dan Arda Güler ve Haaland eşleşmesi için açıklama
- 23:45 Pep Guardiola: "Kusursuz bir maç oynamamız gerekiyor"
- 23:02 Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara'dan ilk sözler
- 22:55 İşte 1. Lig'de güncel puan durumu!
- 22:26 Bodrum FK, sahasında hata yapmadı!
- 22:22 Furkan Akar, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı!
- 21:42 Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı: Ederson ve Gabriel Sara
- 21:17 Hakim Ziyech'ten hakem hakkında paylaşım!
- 20:43 Ozan Kabak Bundesliga'da haftanın ilk 11'ine seçildi!
AVRUPA'DAN FUTBOL
Rayo Vallecano beraberliği son dakikada aldı!
Wolverhampton, Brentford'a şok yaşattı!
Arbeloa'dan Arda Güler ve Haaland eşleşmesi için açıklama
Pep Guardiola: "Kusursuz bir maç oynamamız gerekiyor"
Ozan Kabak Bundesliga'da haftanın ilk 11'ine seçildi!
Chelsea'yi üzen haber: Reece James
Chelsea'ye ertelemeli transfer yasağı
Manchester City'den 3-0'dan dönüş için mesaj!
Alisson Becker, Liverpool'da kalıyor!
Ancelotti: "Valverde keşke Brezilyalı olsa!"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|26
|16
|9
|1
|57
|27
|57
|3
|Trabzonspor
|26
|17
|6
|3
|52
|29
|57
|4
|Beşiktaş
|26
|14
|7
|5
|47
|30
|49
|5
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|6
|Başakşehir
|26
|12
|6
|8
|44
|30
|42
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|26
|9
|6
|11
|23
|27
|33
|9
|Gaziantep FK
|26
|8
|9
|9
|35
|42
|33
|10
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|11
|Alanyaspor
|26
|5
|13
|8
|28
|32
|28
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Gençlerbirliği
|26
|6
|7
|13
|28
|36
|25
|14
|Antalyaspor
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|24
|15
|Kasımpaşa
|26
|5
|9
|12
|22
|36
|24
|16
|Eyüpspor
|26
|5
|7
|14
|19
|37
|22
|17
|Kayserispor
|26
|3
|11
|12
|20
|48
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17