17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Domenico Tedesco'dan net mesaj: "Artık kayıp istemiyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Artık kayıp istemiyorum" diyerek kalan haftalar için net mesaj verdi.

calendar 17 Mart 2026 13:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe bu sezonun ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Karagümrük'ten almıştı. Ancak beraberlik sayısı yüksek olan sarı lacivertliler için bu mağlubiyet can acıtıcı oldu.

Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesiyle liderin 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler ligin kalan bölümünde artık hata payı olmadığını biliyor. Fenerbahçe hafta içi mesaisinde ağırlayacağı Gaziantep FK maçından başlayarak kalan tüm maçlarını kazanmayı planlıyor. 

"ARTIK KAYIP İSTEMİYORUM"

Fenerbahçe'de lig sonuncusu Karagümrük'ten alınan yenilgi sonrasında başkan Sadettin Saran'ın ültimatom verdiği teknik direktör Domenico Tedesco da topun ağzında olduğunun farkında. Oyuncularıyla konuşan 40 yaşındaki çalıştırıcı "Artık kayıp istemiyorum. Basit hata görmek istemiyorum. En önemli maç önümüzdeki maç. Başka bir şey düşünmeyin. Önce biz kazanalım, sonra rakibimizin maçlarına bakacağız. İhtimal olduğu sürece şampiyonluk şansımız var" dedi.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takım daha önce 13 defa karşı karşıya geldiler. Sarı-lacivertliler 11 galibiyet aldı. Gaziantep FK da 2 maç kazandı. Aralarındaki hiçbir randevudan beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe rakibine 34 gol attı. 13 gol yedi.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
