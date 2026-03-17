Domenico Tedesco'dan net mesaj: 'Artık kayıp istemiyorum'

Fenerbahçe bu sezonun ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Karagümrük'ten almıştı. Ancak beraberlik sayısı yüksek olan sarı lacivertliler için bu mağlubiyet can acıtıcı oldu.



Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesiyle liderin 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler ligin kalan bölümünde artık hata payı olmadığını biliyor. Fenerbahçe hafta içi mesaisinde ağırlayacağı Gaziantep FK maçından başlayarak kalan tüm maçlarını kazanmayı planlıyor.



"ARTIK KAYIP İSTEMİYORUM"



Fenerbahçe'de lig sonuncusu Karagümrük'ten alınan yenilgi sonrasında başkan Sadettin Saran'ın ültimatom verdiği teknik direktör Domenico Tedesco da topun ağzında olduğunun farkında. Oyuncularıyla konuşan 40 yaşındaki çalıştırıcı "Artık kayıp istemiyorum. Basit hata görmek istemiyorum. En önemli maç önümüzdeki maç. Başka bir şey düşünmeyin. Önce biz kazanalım, sonra rakibimizin maçlarına bakacağız. İhtimal olduğu sürece şampiyonluk şansımız var" dedi.



FENERBAHÇE ÜSTÜN



İki takım daha önce 13 defa karşı karşıya geldiler. Sarı-lacivertliler 11 galibiyet aldı. Gaziantep FK da 2 maç kazandı. Aralarındaki hiçbir randevudan beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe rakibine 34 gol attı. 13 gol yedi.







