17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Beşiktaş GAİN'in çeyrek finalde rakibi Dolomiti Energia

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Dolomiti Energia ile karşılaşacak

17 Mart 2026 13:44
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
 Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia ile mücadele edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmasını kazanan takım, organizasyonda yarı finale yükselecek.

Normal sezonda B Grubu'nu 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Beşiktaş, çeyrek finale doğrudan adını yazdırdı.

B Grubu'ndaki maçların 11'ini kazanan, 7'sini kaybeden İtalyan ekibi ise 5. basamakta yer alarak 8'li final etabında oynama hakkı elde etti. Dolomiti Energia, bu turda Umana Reyer'i 94-90 yenerek tur atladı.

Normal sezonda iki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlılar İstanbul'da 97-83 kazanırken İtalya'daki karşılaşmadan ise Dolomiti Energia ise 87-74 galip ayrıldı.

Beşiktaş GAİN, turu geçmesi halinde Bahçeşehir Koleji-U-BT Cluj Napoca (Romanya) maçının galibiyle karşılaşacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
