Beşiktaş'ın sorununu Orkun çözdü

Sezon başında 30 milyon Euro'ya Benfica'dan alınan ve ilk etapta beklenenin uzağında kalan Orkun Kökçü son iki ayda kendine geldi, Kartal'ı sırtladı.



Ligin ilk yarısında iyi oynadığı maçların sayısı çok olsa da tabela yapmakta zorlanan milli yıldız, bu sorunu kökten çözüme kavuşturdu.



SERGEN YALÇIN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDENDİ



Teknik direktör Sergen Yalçın, bu süreçte Orkun Kökçü'nün en büyük destekçilerindendi.





Yalçın, devre arası çalışmalarında özellikle ligin ikinci yarısıyla birlikte sistemi başarılı orta sahaya göre değiştirmenin planları içerisindeydi.



10 numaralı oyundan vazgeçip Orkun'u daha öne çıkaracak üç orta sahalı sisteme dönüş yapan Sergen Yalçın, hem takımın hücum performansını hem de futbolcunun tabelaya olan etkisini artırmış oldu.



25 yaşındaki futbolcu, 19 Ocak'ta Kayserispor maçında asist yaparken ligdeki ilk golünü 26 Ocak'ta Eyüpspor'a karşı atmıştı.



Orkun'un 2 ayda skor katkısı veremediği tek lig maçı 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisi oldu. Milli yıldız, son 8 Süper Lig maçının yedisinde tabelaya etki etmeyi başardı.



Gençlerbirliği maçında sol kanattan kazanılan frikikte herkes orta yapmasını beklerken kaleyi düşünüp jeneriklik gol atan Orkun, performansı ile de son haftaların en dikkat çekici ismi durumunda...







