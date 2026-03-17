17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Beşiktaş'ın sorununu Orkun çözdü

Son 8 lig maçının yedisinde skora katkı veren Orkun Kökçü, performansıyla adeta Beşiktaş'ı sırtladı.

calendar 17 Mart 2026 08:46 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 08:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sezon başında 30 milyon Euro'ya Benfica'dan alınan ve ilk etapta beklenenin uzağında kalan Orkun Kökçü son iki ayda kendine geldi, Kartal'ı sırtladı.

Ligin ilk yarısında iyi oynadığı maçların sayısı çok olsa da tabela yapmakta zorlanan milli yıldız, bu sorunu kökten çözüme kavuşturdu.

SERGEN YALÇIN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDENDİ  

Teknik direktör Sergen Yalçın, bu süreçte Orkun Kökçü'nün en büyük destekçilerindendi.


Yalçın, devre arası çalışmalarında özellikle ligin ikinci yarısıyla birlikte sistemi başarılı orta sahaya göre değiştirmenin planları içerisindeydi.

10 numaralı oyundan vazgeçip Orkun'u daha öne çıkaracak üç orta sahalı sisteme dönüş yapan Sergen Yalçın, hem takımın hücum performansını hem de futbolcunun tabelaya olan etkisini artırmış oldu.

25 yaşındaki futbolcu, 19 Ocak'ta Kayserispor maçında asist yaparken ligdeki ilk golünü 26 Ocak'ta Eyüpspor'a karşı atmıştı.

Orkun'un 2 ayda skor katkısı veremediği tek lig maçı 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisi oldu. Milli yıldız, son 8 Süper Lig maçının yedisinde tabelaya etki etmeyi başardı.

Gençlerbirliği maçında sol kanattan kazanılan frikikte herkes orta yapmasını beklerken kaleyi düşünüp jeneriklik gol atan Orkun, performansı ile de son haftaların en dikkat çekici ismi durumunda...



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
