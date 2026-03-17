Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Luka Doncic, kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza attı.



Sloven yıldız, bir sezonda 35 ve üzeri sayı attığı maç sayısını 25'e çıkararak Lakers tarihinde bu eşiği geçen dördüncü oyuncu oldu.



Doncic böylece Kobe Bryant, Elgin Baylor ve Jerry West gibi kulüp efsanelerinin yer aldığı seçkin listeye adını yazdırdı.



Pazartesi günü Batı Konferansı sıralaması açısından kritik öneme sahip Houston Rockets karşılaşmasında Doncic, takımına liderlik ederek Lakers'ın üst üste altıncı galibiyetini almasını sağladı. Houston'da oynanan mücadeleyi Lakers 100-92 kazanırken, Doncic karşılaşmayı 36 sayı (14/27 saha içi, 4/12 üçlük), 6 ribaund ve 4 asistle tamamladı.



Bu performansıyla birlikte tarihi bir kilometre taşına ulaşan Doncic, Lakers formasıyla bir sezonda 25 kez 35 ve üzeri sayı üreten dördüncü oyuncu oldu.



Lakers tarihine bakıldığında Kobe Bryant'ın bu alandaki rekoru dikkat çekiyor. Bryant, 2005-06 sezonunda tam 46 kez 35+ sayı üreterek zirvede yer alırken, 2002-03 sezonunda ise bu sayıya 28 kez ulaşmıştı. Elgin Baylor bu başarıyı üç sezonda yakalarken, Jerry West ise iki kez bu seviyeye ulaşmıştı.



Doncic ise bu sezon NBA'in en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Yıldız oyuncu maç başına 32.9 sayı, 7.9 ribaund ve 8.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.



Rockets galibiyeti sonrası form grafiğini yükselten Lakers, 43 galibiyet – 25 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda üçüncü sıraya yerleşti.



