17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Türk Telekom, Eurocup çeyrek finalinde Hapoel Midtown ile karşılaşacak

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT EuroCup çeyrek finalinde yarın İsrail'in Hapoel Midtown takımı ile tarafsız sahada karşılaşacak.

calendar 17 Mart 2026 13:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT EuroCup çeyrek finalinde yarın İsrail'in Hapoel Midtown takımı ile tarafsız sahada karşı karşıya gelecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Ranko Zeravica Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

8'li final turunda BAXI Manresa'yı 98-81 yenen başkent ekibi, çeyrek finalde A Grubu'nu 15 galibiyetle 1. sırada tamamlayan Hapoel Midtown ile eşleşti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçta turu geçen takım, yarı finalde Cedevita Olimpija-Cosea JL eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
