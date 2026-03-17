17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Fenerbahçe'de kalan 8 maç için tek parola galibiyet

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın futbolcular ile yapılan toplantının ardından hedef belirlendi. Sarı lacivertli ekip ligde kalan 8 maçın tamamını kazanmak istiyor.

calendar 17 Mart 2026 12:00
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran oyuncularla bir araya geldi.

Samandıra'da takımla toplantı yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, "Kalan 8 maçımızı da kazanmak boynumuzun borcu. Taraftarımızı artık üzmeyeceğiz" dediği öğrenildi.

Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile yapılan toplantı sonrası iki isme de bazı ültimatomlar verilen Fenerbahçe'de, bu gelişmeler doğrultusunda kulüp planını da belirledi.

GÜCÜMÜZ MEVCUT

Ayrıca Başkan Sadettin Saran'ın futbolcularla da bir toplantı yaptığıda iddia edildi.

Başkanın Samandıra'da yaptığı zirvede "Bakın çocuklar taraftarımız için yapacak çok şeyimiz var. Bize her koşulda destek veriyorlar. Ligde kalan 8 maçımızı kazanmalıyız. Bu taraftarlarımıza karşı bizim boynumuzun borcu. Şampiyonluk inancımız var. Gücümüz ve kalitemiz var. Bu dediklerim çok önemli. Dediklerim doğrultusunda büyük bir ciddiyetle ilerleyelim" dediği öğrenildi.

FUTBOLCULAR HIRSLI

Başkanın konuşmasının ardından takım içinde birlik ve motivasyonun artırılması adına futbolcuların da söz aldığı ve sezonun geri kalanında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade ettikleri aktarıldı.

YİNE AYNI SENARYO

Bu yılki Antalyaspor beraberliği ve Karagümrük mağlubiyeti ile birlikte Fenerbahçe, mart ayından sonra son 4 sezonda 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Bu düşüş grafiği şampiyonluk yarışını etkiledi.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, son yıllarda mart ayından itibaren yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor.

Sarı-Lacivertliler, son 4 sezonda mart ayı sonrasında çıktığı karşılaşmalarda 5 yenilgi ve 7 beraberlik alarak kritik bir düşüş grafiği sergiledi.

Bu tablo, takımın şampiyonluk yarışında önemli avantajlar kaybetmesine neden oldu. Bu süreçte kaybedilen puanlar, ligdeki zirve mücadelesinde dengeleri değiştirirken, Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk umutlarını da zora sokuyor.

Bu sezon da benzer bir tablo yaşandı. Mart ayının başında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-Lacivertliler için asıl büyük şok ise geçtiğimiz günlerde geldi. Sarı-Lacivertliler, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Toplam 2 maç sonunda 5 puan kaybedildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
