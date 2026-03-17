17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Portekiz basını Orkun Kökçü'nün golünü manşete taşıdı

Hafta sonu oynanan Gençlerbirliği maçında frikikten ağları havalandıran Orkun için Portekiz basını, ''imkansızı başardı'' ifadelerini kullandı

calendar 17 Mart 2026 10:18 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 10:54
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, 2-0 kazanılan G.Birliği maçında serbest vuruştan attığı muhteşem golle gündeme oturmasını bildi.

Bu sezon 5. golünü atan milli futbolcunun attığı harika gole Portekiz basını geniş bir yer ayırdı.

Başarılı oyuncu ile ilgili Tvio haberde şu ifadeler yer aldı, "İmkansızı başardı. Benfica'nın eski yıldızı Orkun Kökçü, neredeyse kapalı bir açıdan topu ağlara gönderdi. Orkun Kökçü, attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor."

HALEF SELEF PAYLAŞIMI

Kökçü'nün Gençlerbirliği'ne attığı gol, Sergen Yalçın'ın İzlanda'ya attığı gole de benzetildi.

Maçın ardından Beşiktaş sosyal medya hesabından "Halef Selef" notuyla iki gol paylaşıldı.

2022'DEN BU YANA İLK

Öte yandan başarılı orta saha bu sezon Süper Lig'de hem 60+ şut çeken (67) hem de 60+ şut pası veren (68) tek oyuncu oldu.

G.Birliği filelerini havalandıran Kökçü, Süper Lig'de Masuaku'dan (Aralık 2022 vs. Adana Demir) bu yana frikik golü atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.