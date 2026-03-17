Marco Asensio'ya milli davet kapıda!

İspanyol medyasına göre Marco Asensio, Dünya Kupası yolunda ilerliyor.



FENERBAHÇE'DE YENİDEN DOĞUŞ



Fenerbahçe'de etkili oyunu ve liderlik görevlerini başarıyla yapan İspanyol oyuncu, Real Madrid sonrası PSG ve Aston Villa'da yaşadığı hayal kırıklığı dönemlerini de geride bıraktı.



FENERBAHÇE'Yİ SIRTLIYOR



11 gol ve 11 asist ile sarı lacivertlileri sırtlayan yıldız oyuncunun, Luis de la Fuente tarafından kadroya alınması bekleniyor. Asensio kariyerinde 38 kez milli formayı sırtına geçirdi.







