17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Trabzosnpor'a ders gibi tablo

Trabzonspor, 3 büyük rakibinin 5'te 1'i kadar harcama yapsa da Fenerbahçe ile aynı puanda, Beşiktaş'ın ise 8 puan önünde.

calendar 17 Mart 2026 11:28
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Trabzonspor bu sezon Fatih Tekke ile bambaşka bir başarı hikayesi yazıyor.

Yarıştığı rakiplerine göre çok daha az harcama yapan Trabzonspor, puan tablosu başka şeyler söylüyor.

Süper Lig'de dört büyük kulübün kadro maliyetleri ile saha sonuçlarının karşılaştırıldığı analizde bordo mavililerin hem puan hem de galibiyet başına maliyette rakiplerine göre daha verimli olduğu net şekilde gözüküyor.

Karadeniz devi, daha düşük bütçeyle elde ettiği sportif sonuçlarla maliyet-performans dengesinde İstanbul'un üç büyük takımının önüne geçti. Ortaya çıkan tablo, bordo mavili kulübün sınırlı kadro yatırımıyla sportif verim elde ettiğini ortaya koydu.

GÜNCEL KADRO DEĞERLERI

Takımların kadro değerleri üzerinden yapılan araştırmada Fırtına, 114.5 milyon euro'yu bulan kadro değeriyle topladığı 57 puanla puan başına 2 milyon euro harcayarak dört büyükler arasında 'en düşük maliyet' değerine ulaştığını net şekilde ortaya koyuyor.

Bordo-mavililer bu alanda rakiplerine fark attı.

En yüksek maliyet ise 345 milyon euro kadro değeri ve 64 puanla 5.39 milyon euro'ya ulaşan Galatasaray'da görüldü. Fenerbahçe, 247 milyon euro'luk kadro değeriyle topladığı 57 puanla puan başına 4.3 milyon euro harcarken, Beşiktaş 185.1 milyon euro'luk kadro değeri ve 49 puanla 3.77 milyon euro seviyesinde kaldı.

PUAN BAŞINA MALİYET

Galibiyet başına maliyet hesabında da Trabzonspor öne çıktı.

Karadeniz devi, 17 galibiyetle galibiyet başına 6.7 milyon euro'luk maliyet yakaladı, rakiplerini ikiye katladı.

Bu alanda Beşiktaş 14 galibiyetle 13.2 milyon euro ile Fırtına'yı izledi. Fenerbahçe 16 galibiyetle 15.4 milyon euro ve Galatasaray 20 galibiyetle 17.2 milyon euro harcamış oldu.

Ortaya çıkan tablo, Trabzonspor'un rakiplerine göre daha sınırlı kadro yatırımıyla daha yüksek sportif verim elde ettiğini ortaya koydu. Bordomavililer, hem puan hem de galibiyet başına maliyet kalemlerinde dört büyükler içinde en ekonomik performansı sergileyen takım oldu.

ARADA 'MALİ' UÇURUM VAR

Galatasaray'ın 157 milyon euro, Fenerbahçe'nin 124 milyon euro ve Beşiktaş'ın 99 milyon euro civarında bonservis ile kiralama ücreti ödediği sezonda aldığı ve sattığı oyunculardan yaklaşık 7.5 milyon euro kâr eden Trabzonspor, 4 büyük takım arasında 25.5'lik yaş ortalamasıyla en genç kadroya sahip.

Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'ın (26.8) toplam kadro değeri 345 milyon euro, Fenerbahçe'nin (27.7) ise 247 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncularına ödedikleri toplam maaşlar ise Trabzonspor 4, 5 hatta 6 katı seviyesinde.

EN AZ HARCAYAN TAKIM

Harcama tablosunun en dikkat çeken tarafında ise Trabzonspor yer aldı.

Bordo mavililer, yalnızca 38.6 milyon euro ile sezonun en az harcama yapan takımı oldu.

Trabzonspor ile ezeli rakipleri arasındaki bütçe farkı, rakamlar üzerinden değerlendirildiğinde oldukça çarpıcı bir tablo ortaya çıkardı. Bitimi 8 hafta kala yarışta yer alıyor.

ATTIĞINI 12'DEN VURDU

2025-2026 sezonu başından itibaren yapılan transfer harcamaları, Trendyol Süper Lig'de kulüpler arasındaki ekonomik farkı net şekilde ortaya koydu.

Ezeli rakipler arasında en yüksek bütçeyi ayıran kulüp Galatasaray olurken, en az harcamayı yapan takım Trabzonspor olarak öne çıktı. Harcama rakamları arasındaki devasa farklara rağmen bordo-mavililerin transfer politikasındaki başarısı dikkat çekti. Alınan her oyuncu önemli katkı sundu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
