17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Karlsbakk'a Trabzonsporlu Lovik'ten transfer çağrısı!

Trabzonspor'un Norveçli sol beki Mathias Lovik, uzun süredir bordo-mavili kulübün transfer gündeminde yer alan vatandaşı Karlsbakk'a çağrıda bulundu.

17 Mart 2026 11:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Trabzonspor'da, daha önce gündeme gelen bir isim ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı.

Trabzonspor, Norveç'in Sarpsborg takımında forma giyen Daniel Karlsbakk'ı almak için girişimlerde bulunmuştu. 22 yaşındaki Norveçli forvetin transferi son anda gerçekleşmemişti.

Karadeniz devinin yeni transferi Mathias Lovik, bordo-mavili kulübün transfer gündeminde uzun süredir yer alan Karlsbakk için devreye girdi.

"TRABZONSPOR'A GEL"

Norveçli sol bek, vatandaşı Karlsbakk'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın altına "Trabzonspor'a gel" yorumu yaptı.

TRANSFER FİTİLİNİ YENİDEN ATEŞLEDİ

Bu açık davet, bordo-mavili taraftarlar tarafından binlerce etkileşim alırken, transfer fitilini de yeniden ateşledi.

ŞOV YAPTI

1.94 boyundaki forvet, Sarpsborg ile çıktığı 33 resmi maçta 21 gol ve 3 asistle şov yaptı. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. 

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
