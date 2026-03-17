Karlsbakk'a Trabzonsporlu Lovik'ten transfer çağrısı!

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Trabzonspor'da, daha önce gündeme gelen bir isim ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı.
Trabzonspor, Norveç'in Sarpsborg takımında forma giyen Daniel Karlsbakk'ı almak için girişimlerde bulunmuştu. 22 yaşındaki Norveçli forvetin transferi son anda gerçekleşmemişti.
Karadeniz devinin yeni transferi Mathias Lovik, bordo-mavili kulübün transfer gündeminde uzun süredir yer alan Karlsbakk için devreye girdi.
"TRABZONSPOR'A GEL"
Norveçli sol bek, vatandaşı Karlsbakk'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın altına "Trabzonspor'a gel" yorumu yaptı.
TRANSFER FİTİLİNİ YENİDEN ATEŞLEDİ
Bu açık davet, bordo-mavili taraftarlar tarafından binlerce etkileşim alırken, transfer fitilini de yeniden ateşledi.
ŞOV YAPTI
1.94 boyundaki forvet, Sarpsborg ile çıktığı 33 resmi maçta 21 gol ve 3 asistle şov yaptı. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
