Fenerbahçe'de kader maçı!

Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep ile sezonun kırılma maçına çıkıyor. Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası şampiyonluktan bahsedilmez oldu.



TEDESCO'NUN SON KOZU



Ama sarı lacivertliler kazanırsa lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 4'e indirecek. Teknik Direktör Domenico Tedesco son kozunu oynayacak. Beraberlik ya da yenilgi halinde Tedesco'nun görevine son verilebilir.



TAM KADER MAÇI



Sadettin Saran yönetimi de güven kaybı yaşıyor, kötü bir sonuçta kongre gerilimi artar. Bu karanlık tabloda bir de Fenerbahçeli oyuncular, Kadıköy korkusu yaşıyor. Futbolcular, olası tepkiler konusunda tedirgin. Sarı-lacivertliler, maçın zorlu bir atmosferde oynanacağının farkında. Kısacası yönetim, hoca ve futbolcular tam kader maçına çıkıyor.







