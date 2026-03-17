Fenerbahçe'de kader maçı!

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında hem zirve yarışı hem de Domenico Tedesco'nun geleceği açısından kritik bir kader maçına çıkıyor.

calendar 17 Mart 2026 09:01
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep ile sezonun kırılma maçına çıkıyor. Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası şampiyonluktan bahsedilmez oldu.

TEDESCO'NUN SON KOZU

Ama sarı lacivertliler kazanırsa lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 4'e indirecek. Teknik Direktör Domenico Tedesco son kozunu oynayacak. Beraberlik ya da yenilgi halinde Tedesco'nun görevine son verilebilir.

TAM KADER MAÇI

Sadettin Saran yönetimi de güven kaybı yaşıyor, kötü bir sonuçta kongre gerilimi artar. Bu karanlık tabloda bir de Fenerbahçeli oyuncular, Kadıköy korkusu yaşıyor. Futbolcular, olası tepkiler konusunda tedirgin. Sarı-lacivertliler, maçın zorlu bir atmosferde oynanacağının farkında. Kısacası yönetim, hoca ve futbolcular tam kader maçına çıkıyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.