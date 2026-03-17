Fenerbahçe'de Tedesco'ya tam destek: 'Bedelini biz öderiz'

Üst üste puan kayıpları sonrası lider Galatasaray ile fark açılırken Fatih Karagümrük karşısında alınan yenilgi bardağı taşırdı.



Skor bir yana sahadaki futbol başta Başkan Sadettin Saran olmak üzere tüm camiayı kızdırdı. Yenilgi sonrası statta yapılan toplantıda bazı isimler Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasını isterken Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri hemen öne çıktı.



"GEREKİRSE BİZ DE BEDEL ÖDERİZ"



Başkan Saran ise ani karar almadı. Önce Tedesco ve Devin Özek ile konuştu, ardından kaptanları çağırdı. Oyuncularla yaptığı görüşmede ise hocaya güvenoyu çıktı. Başta kaptan Skriniar olmak üzere tüm isimler "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de büyük hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin. Gerekirse biz de bedel öderiz. Biz sonuna kadar şampiyonluğu ve tüm kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz. Hatalarımızı telafi edeceğiz" dedi.



Bu sözler sonrasında başkan Saran da sorumluluk aldı ve yola devam kararını verdi.







