17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Fenerbahçe'de Tedesco'ya tam destek: "Bedelini biz öderiz"

Fenerbahçe'de kaptanlar ve oyuncuların nabzını yoklayan başkan Sadettin Saran, "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin" sözleri sonrasında frene bastı.

calendar 17 Mart 2026 09:22
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Üst üste puan kayıpları sonrası lider Galatasaray ile fark açılırken Fatih Karagümrük karşısında alınan yenilgi bardağı taşırdı. 

Skor bir yana sahadaki futbol başta Başkan Sadettin Saran olmak üzere tüm camiayı kızdırdı. Yenilgi sonrası statta yapılan toplantıda bazı isimler Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasını isterken Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri hemen öne çıktı.

"GEREKİRSE BİZ DE BEDEL ÖDERİZ"

Başkan Saran ise ani karar almadı. Önce Tedesco ve Devin Özek ile konuştu, ardından kaptanları çağırdı. Oyuncularla yaptığı görüşmede ise hocaya güvenoyu çıktı. Başta kaptan Skriniar olmak üzere tüm isimler "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de büyük hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin. Gerekirse biz de bedel öderiz. Biz sonuna kadar şampiyonluğu ve tüm kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz. Hatalarımızı telafi edeceğiz" dedi.

Bu sözler sonrasında başkan Saran da sorumluluk aldı ve yola devam kararını verdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
