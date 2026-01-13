Haber Tarihi: 13 Ocak 2026 10:22 -
Fitre ne kadar? 2026 Fitre ne zaman verilir? 2026-Diyanet
2026 Ramazan fitresinin ne kadar ve ne zaman verilir sorusu, Ramazan ayına kısa bir zaman kala sorgulanmaya başladı. Genellikle temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kaynağa sahip olmayan fakir ve muhtaç kişilere verilen fitre için miktar her yıl Diyanet İşleri tarafından belirleniyor. Peki, fitre ne kadar? 2026 fitre ne zaman verilir? Bu sene fitre bedeli miktarı nedir? Ramazan'dan önce fitre verilir mi? İşte detaylar...
11 ayın sultanını bekleyen milyonlarca Müslüman, bu yılın fitre miktarını merak etmeye başladı.
YÜKSEK KURUL TOPLANDI
Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplandı.
Toplantıda, 2026 yılı ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi konusu görüşüldü.FİTRE MİKTARI 240 TL OLARAK BELİRLENDİ
Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak Türkiye'de fitre miktarının 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 TL olarak belirlenmesine karar verildi.
Bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine, belirlenen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi.FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Fitre yani fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir.
Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.FİTRE NEDİR?
Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli bir ibadettir.Fitre ibadeti, darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmakta; sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlamasının yanında toplumsal dayanışmayı da içerisinde barındırmaktadır. Bundan dolayıdır ki fitre, geniş bir mükellef kitlesi, tarafından yerine getirilmektedir.
GEÇTİMİZ YILLARDA FİTRE NE KADARDI?
2011 yılında: 7.5 TL
2012 yılında: 8,5 TL
2013 yılında: 9.5 TL
2014 yılında: 10 TL
2015 yılında: 11.5 TL
2016 yılında: 15 TL
2017 yılında: 16 TL
2018 yılında: 19 TL
2019 yılında: 23 TL
2020 yılında: 27 TL
2021 yılında: 28 TL
2022 yılında: 40 TL
2023 yılında: 70 TL
2023 yılında: 130 TL
KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR?
Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.
