Gaziantep FK - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, ATV'den canlı yayınlanacak.
Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Nazım, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Camara, Ogün, Maxim, Rodrigues, Lungoyi, Bayo
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Fred, Kante, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif
Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.
Kupada yoluna devam etmek için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda bulunan sarı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.
5 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, ATV'den canlı yayınlanacak.
Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Nazım, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Camara, Ogün, Maxim, Rodrigues, Lungoyi, Bayo
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Fred, Kante, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif
Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.
Kupada yoluna devam etmek için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda bulunan sarı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.
5 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.