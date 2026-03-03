03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Tedesco, Gaziantep'te de yok!

Ağır hastalığı nedeniyle tedavi sürecinde olan Tedesco'nun Gaziantep'e gitmeyip tedaviye devam edebileceği öğrenildi.

calendar 03 Mart 2026 17:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun Antalyaspor maçının ardından kupada Gaziantep FK ile oynanacak maçta da takımının başında yer alamama ihtimali olduğu ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK maçı öncesi gerçekleştirdiği son antrenmanda takımın başında Zeki Murat Göle, Max Urwantschky ve Umberto Tedesco yer aldı.

TEDESCO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Ağır hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi ve dinlenme sürecinde bulunan Tedesco'nun, sağlık durumuna çarşamba sabahı son kez bakılacağı ve nihai kararın doktorlar tarafından verileceği öğrenildi.

Öte yandan, teknik heyetin programda herhangi bir aksama yaşanmaması adına çalışmalarını planlandığı şekilde sürdürdüğü aktarıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
