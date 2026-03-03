03 Mart
Flamengo'da Filipe Luis'in yerine Leonardo Jardim

Flamengo, Filipe Luis'in yerine Leonardo Jardim'i göreve getirmeye hazırlanıyor. Brezilya ekibi, Portekizli teknik direktör ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

calendar 03 Mart 2026 17:39 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 17:42
Haber: Sporx.com
Flamengo'da Filipe Luis'in yerine Leonardo Jardim
Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Flamengo, teknik direktörlük görevini yürüten Filipe Luis ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, eski futbolcusu ve çalıştırıcısına kulübe kattıkları için teşekkür edilerek kariyerinin bundan sonraki döneminde başarı dileklerinde bulunuldu.

LEONARDO JARDIM ÖNE ÇIKTI

Görev değişiminin ardından Flamengo'da ön plana çıkan isim ise Leonardo Jardim oldu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Fabrizio Romano'nun haberine göre Brezilya temsilcisi, Portekizli teknik direktörle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Jardim'in kısa süre içinde resmi olarak açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

FILIPE LUIS, BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

40 yaşındaki teknik adam Filipe Luis'in sözleşmesi, geçtiğimiz sezon kazanılan Libertadores Kupası, lig şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası'nın ardından Aralık 2027'ye kadar uzatılmıştı. Ancak 2026'ya beklentilerin uzağında bir başlangıç yapan Flamengo; Brezilya Süper Kupa ve Recopa Sudamericana'da oynadığı tüm karşılaşmaları kaybetti. Ligde ise çıktığı üç maçta yalnızca bir galibiyet alabildi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
