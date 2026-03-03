Flamengo'da Filipe Luis'in yerine Leonardo Jardim

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Flamengo, teknik direktörlük görevini yürüten Filipe Luis ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Kulüpten yapılan duyuruda, eski futbolcusu ve çalıştırıcısına kulübe kattıkları için teşekkür edilerek kariyerinin bundan sonraki döneminde başarı dileklerinde bulunuldu.



LEONARDO JARDIM ÖNE ÇIKTI



Görev değişiminin ardından Flamengo'da ön plana çıkan isim ise Leonardo Jardim oldu.



GÖRÜŞMELER OLUMLU



Fabrizio Romano'nun haberine göre Brezilya temsilcisi, Portekizli teknik direktörle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Jardim'in kısa süre içinde resmi olarak açıklanmasının beklendiği ifade edildi.



FILIPE LUIS, BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI



40 yaşındaki teknik adam Filipe Luis'in sözleşmesi, geçtiğimiz sezon kazanılan Libertadores Kupası, lig şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası'nın ardından Aralık 2027'ye kadar uzatılmıştı. Ancak 2026'ya beklentilerin uzağında bir başlangıç yapan Flamengo; Brezilya Süper Kupa ve Recopa Sudamericana'da oynadığı tüm karşılaşmaları kaybetti. Ligde ise çıktığı üç maçta yalnızca bir galibiyet alabildi.



