Trae Young, Washington Wizards formasıyla ilk maçına perşembe günü Utah Jazz karşısında çıkacağını Instagram üzerinden doğruladı.



Wizards başantrenörü Brian Keefe, yıldız oyun kurucunun yaklaşık 17-20 dakika süre almasının planlandığını açıkladı. Bilgiyi NBA muhabiri Marc Stein paylaştı.



Washington, Young'ı 9 Ocak'ta Atlanta Hawks'tan takas yoluyla kadrosuna katmıştı. Ancak 27 yaşındaki oyun kurucu, aralık sonundan bu yana diz ve quadriceps sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyordu.



Young, bu sezon Hawks formasıyla çıktığı 10 maçta 19.3 sayı ve 8.9 asist ortalamaları üretti. Dört kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, genç Wizards kadrosunda Kyshawn George ve Tre Johnson ile birlikte oyun kurucu pozisyonunda görev alacak.



Washington ayrıca 5 Şubat'ta Anthony Davis'i kadrosuna katmıştı, ancak tecrübeli uzun henüz Wizards forması giymedi.



16 galibiyet – 43 mağlubiyet derecesine sahip Wizards, Doğu Konferansı'nda 13. sırada yer alıyor.



