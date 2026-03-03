03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-020'
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Trae Young, Perşembe günü Wizards formasıyla ilk maçına çıkacak

Trae Young, Washington Wizards formasıyla ilk maçına perşembe günü Utah Jazz karşısında çıkacağını Instagram üzerinden doğruladı.

calendar 03 Mart 2026 13:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Trae Young, Perşembe günü Wizards formasıyla ilk maçına çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trae Young, Washington Wizards formasıyla ilk maçına perşembe günü Utah Jazz karşısında çıkacağını Instagram üzerinden doğruladı.

Wizards başantrenörü Brian Keefe, yıldız oyun kurucunun yaklaşık 17-20 dakika süre almasının planlandığını açıkladı. Bilgiyi NBA muhabiri Marc Stein paylaştı.

Washington, Young'ı 9 Ocak'ta Atlanta Hawks'tan takas yoluyla kadrosuna katmıştı. Ancak 27 yaşındaki oyun kurucu, aralık sonundan bu yana diz ve quadriceps sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyordu.

Young, bu sezon Hawks formasıyla çıktığı 10 maçta 19.3 sayı ve 8.9 asist ortalamaları üretti. Dört kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, genç Wizards kadrosunda Kyshawn George ve Tre Johnson ile birlikte oyun kurucu pozisyonunda görev alacak.

Washington ayrıca 5 Şubat'ta Anthony Davis'i kadrosuna katmıştı, ancak tecrübeli uzun henüz Wizards forması giymedi.

16 galibiyet – 43 mağlubiyet derecesine sahip Wizards, Doğu Konferansı'nda 13. sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.