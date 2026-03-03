03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Nottingham Forest'ta acil satış: Igor Jesus

Nottingham Forest forması giyen Igor Jesus, takımın küme düşmesi durumunda "Acil satışın" bir parçası olabilir.

calendar 03 Mart 2026 13:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Nottingham Forest'ta acil satış: Igor Jesus
Nottingham Forest forması giyen Igor Jesus, sezon sonunda takımının durumuna göre kulüpten ayrılabilir.

Football Insider'da yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcuya, özellikle Avrupa Ligi'nde gösterdiği 7 gollük performansın ardından Avrupa'nın birçok takımından ilgi var.

Nottingham Forest, şu anda Premier Lig'de 17. sırada ve küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Brezilyalı futbolcu, Nottingham Forest'ın küme düşmesi halinde kulübün "Acil satışı"nın bir parçası olabilir.

Premier Lig kulüpleri ise ligdeki 2 gollük performansı nedeniyle şu anda Igor Jesus konusunda beklemeye geçti.

Nottingham Forest forması altında bu sezon toplamda 37 maçta süre bulan 25 yaşındaki Igor Jesus, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
