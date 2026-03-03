03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Fenerbahçe Opet, yarı final biletini cebine koydu!

Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 95-59 mağlup ederek seriyi 2-0'a taşıdı ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükseldi.

calendar 03 Mart 2026 14:32 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 14:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Opet, yarı final biletini cebine koydu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 95-59 yendi. 

İlk mücadeleyi de 113-42 kazanan sarı-lacivertliler, seride durumu 2-0'a getirerek ligde yarı finale yükseldi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Orkun Yurttaş, Niyazi Yasin Kahraman, Halil Ata Günal

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 13, Doğa Adıcan 7, Merve Arı 18, Merve Uygül 2, Collier 12, Cansu Çolakoğlu 4, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç 3

Fenerbahçe Opet: Rupert 19, Tuana Vural 5, McCovan 4, McBride 7, Allemand 6, Ece Erginay 5, Williams 11, Selen Baş 2, Ayşe Yılmaz 7, Milic 17, Meltem Avcı Yılmaz 8, Sudenur Akarpa 4

1. Periyot: 17-24

Devre: 30-50

3. Periyot: 43-73

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
