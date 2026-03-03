Kayserispor'dan ağustos ayında İran ekibi Esteghlal'e transfer olan Duckens Nazon, İran'dan kaçış hikayesini anlattı.İran'a hava saldırıları başladığında nerede olduğu sorulan Nazon, "dedi.Bu sözlerinin ardından,sorusu yöneltilen Nazon,diye konuştu.Sözlerine devam eden Haitili futbolcu,dedi.Nazon,şeklindeki sorunun ardından,diye konuştu.sorusunun ardından sözlerine devam eden 31 yaşındaki futbolcu,dedi.Bu sözlerinin ardından,sorusuyla açıklamalarına devam eden deneyimli futbolcu,dedi.sorusuna yanıt veren Nazon," sözlerini sarf etti.Nazon, son olarak, "Beni sınır geçişinin içinde bıraktılar, köprünün ortasında değil (Gülerek) Diplomatlar geçiyordu ben yalnız kaldım. Bana,sözlerini sarf etti.