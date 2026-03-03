2024 yılında NBA tarafından ömür boyu men cezası alan eski Toronto Raptors pivotu Jontay Porter, profesyonel basketbola geri dönmeye hazırlanıyor.



Porter, spor bahisçilerine gizli bilgiler sızdırdığı ve Raptors'ın kaybetmesi yönünde bahis yaptığı da dahil olmak üzere maçlara bahis oynadığının tespit edilmesi sonrası ligden men edilmişti.



ABD merkezli bağımsız lig United States Basketball League (USBL) ekiplerinden Seattle Superhawks, Porter ile sözleşme imzaladı. 1985 yılında kurulan USBL, 2008'de faaliyetlerini durdurmuş, Kasım ayında ise yeniden kurulduğunu duyurmuştu.



Porter, 2024 yılında bahis skandalındaki rolü nedeniyle ceza sürecini beklerken Yunanistan'da kariyerine devam etme talebinde bulunmuş ancak bu isteği reddedilmişti. Superhawks'ın cumartesi günü iç sahada başlayacak sezonuyla birlikte Porter yeniden parkelere çıkma fırsatı yakalayacak.



USBL tarafından Associated Press ile paylaşılan açıklamada ikinci şans vurgusu yapıldı:



"Jontay yaptıklarının sonuçlarını tamamen kabul ediyor. Samimi bir pişmanlık gösterdi ve kişisel gelişim konusunda güçlü bir kararlılık ortaya koydu."



"USBL ve Superhawks, sorumluluk alma ve sıkı çalışmayla şekillenen bir kefaret sürecinin örneği olarak basketbol yolculuğuna devam etmesi için ona bir fırsat sunma konusunda birleşmiştir."



Porter, Temmuz 2024'te Brooklyn'de federal mahkemede elektronik dolandırıcılık amacıyla komplo kurma suçunu kabul etmişti. Bu suç, 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.



Mahkemede verdiği ifadede, birlikte hareket ettiği kişilerin performansına yönelik bahisleri kazanabilmesi için bazı maçlardan erken ayrılmayı kabul ettiğini itiraf etmişti.



İhlallerin gerçekleştiği dönemde Porter, Raptors ile iki yönlü (two-way) sözleşmeye sahipti; bu durum, oyuncunun NBA ile G League arasında gidip gelmesine olanak tanıyordu. Yıllık maaşı 410 bin dolar seviyesindeydi. Standart bir NBA sözleşmesi ise 2 milyon doların üzerinde olacaktı.



Suçunu kabul ederken şu ifadeleri kullanmıştı:



"Yaptığım şeyin yanlış ve yasa dışı olduğunu biliyorum. Büyük bir pişmanlık duyuyorum."



Savcılık, Porter için yaklaşık 3,5 ila 4 yıl arasında hapis cezası öngörmüştü.



Porter, 2023-24 sezonunda Toronto formasıyla 26 maçta 4.4 sayı, 3.2 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı. Ayrıca 2020-21 sezonunda Memphis Grizzlies ile 11 maçta forma giymişti.



