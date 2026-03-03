03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-017'
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Göztepe'de Bokele kadro dışı mı?

Göztepe'de Bokele uzun süreli kadro dışı kalmadı ancak teknik direktör Stanimir Stoilov, 26 yaşındaki futbolcuya bir süre daha forma vermeyi düşünmüyor.

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli rakibi Rams Başakşehir FK'ya konuk olacak Göztepe'de Malcom Bokele bilmecesi yaşanıyor.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un, "İdmanlarda yeterince takıma yardımcı olmadı ve bu yüzden onu oynatmadım" diyerek geçen haftaki Eyüpspor maçının kadrosuna almadığı Kamerunlu futbolcunun şimdilik süresiz kadro dışı bırakılmadığı ifade edildi. Ancak Stoilov'un bir süre daha Bokele'ye forma vermeyi düşünmediği ve oyuncusunu sert bir şekilde uyardığı öğrenildi. Bokele'nin kendini toparlamaması halinde ise takımdan uzaklaştırılabileceği dile getirildi.

Geçen sezondan bu yana savunmada istikrarlı bir şekilde görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, ilk senesinde Süper Lig'de 31 maça çıkıp 1 gol attı. Bu sezon da 21 lig maçı oynayan Bokele, ilk hafta deplasmanda 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında gol attı. Bokele, Göztepe'de gösterdiği performansın ardından Kamerun A Milli Takımı'na da seçildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
