03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-017'
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

İngilizler duyurdu: Beşiktaş'ta Altay Bayındır gelişmesi!

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır için İngiliz kulübüyle temaslarını sürdürüyor.

calendar 03 Mart 2026 12:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İngilizler duyurdu: Beşiktaş'ta Altay Bayındır gelişmesi!
Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, kaleci transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Siyah-beyazlıların, Manchester United'da forma giyen milli file bekçisi Altay Bayındır'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki kaleci için temaslarını sürdürürken taraflar arasında anlaşma ihtimalinin giderek arttığı ifade ediliyor.

Düzenli forma şansı bulmak isteyen Altay Bayındır'ın da yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen milli kalecinin, daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olma fikrine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ 

Manchester United ile 30 Haziran 2027ye kadar sözleşmesi bulunan Altay Bayındır'ın güncel piyasa değerinin 7 milyon euro seviyesinde olduğu aktarılıyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş yönetimi, transferi uygun şartlarda tamamlamak amacıyla İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği konuşuluyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
