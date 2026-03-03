İngilizler duyurdu: Beşiktaş'ta Altay Bayındır gelişmesi!

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, kaleci transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.



Siyah-beyazlıların, Manchester United'da forma giyen milli file bekçisi Altay Bayındır'ı gündemine aldığı öne sürüldü.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki kaleci için temaslarını sürdürürken taraflar arasında anlaşma ihtimalinin giderek arttığı ifade ediliyor.



Düzenli forma şansı bulmak isteyen Altay Bayındır'ın da yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen milli kalecinin, daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olma fikrine olumlu yaklaştığı kaydedildi.



SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ



Manchester United ile 30 Haziran 2027ye kadar sözleşmesi bulunan Altay Bayındır'ın güncel piyasa değerinin 7 milyon euro seviyesinde olduğu aktarılıyor.



PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Beşiktaş yönetimi, transferi uygun şartlarda tamamlamak amacıyla İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği konuşuluyor.







