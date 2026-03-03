02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
0-1
02 Mart
Real Madrid-Getafe
0-1
02 Mart
Pisa-Bologna
0-1
02 Mart
Udinese-Fiorentina
3-0
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
1-2

Juventus'ta McKennie kararı: 2030'a kadar devam

Juventus, Weston McKennie'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

Juventus, ABD'li oyuncu Weston McKennie'nin sözleşmesini uzatıldığını açıkladı.

İtalyan devi, 27 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli yeni kontrat imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1998 doğumlu futbolcunun performansıyla bu uzatmayı hak ettiği vurgulandı. 2020 yazında Schalke 04'ten transfer edilen McKennie'nin siyah beyazlı formayla 200 maç barajını geçtiği ve şu ana kadar 220 karşılaşmada 26 gol, 26 asistlik katkı sağladığı belirtildi.

Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken McKennie'nin orta saha dışında kanat, bek ve savunma hattında da görev alabildiği ifade edilirken, teknik direktör Luciano Spalletti'nin en önemli kozlarından biri olduğu kaydedildi.

ABD'li futbolcunun yeni sözleşmeden yıllık 4 milyon euro kazanacağı aktarıldı.

BU SEZON MCKENNIE

Bu sezon takımı Juventus ile 38 maçta 3.028 dakika süre alan McKennie, söz konusu maçlarda 8 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı. Öte yandan bu maçlarda 5 de sarı kart gördü. 

 Reklam 
