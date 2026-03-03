02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
0-1
02 Mart
Real Madrid-Getafe
0-1
02 Mart
Pisa-Bologna
0-1
02 Mart
Udinese-Fiorentina
3-0
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
1-2

Ergin Ataman: "Hep birlikte Türk basketbolunu zirveye çıkardık"

Sırbistan'ı 94-86 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalar yaptı.

calendar 03 Mart 2026 00:37 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 00:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ergin Ataman: 'Hep birlikte Türk basketbolunu zirveye çıkardık'
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 4. maçında Sırbistan'ı 94-86 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'nın en iyilerinden biri olduklarını bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

Ataman, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Karşılaşmada çok akıllı oynadıklarını vurgulayan Ergin Ataman, "Türk Milli Takımı, artık Avrupa'nın zirvesinde. Eleme maçlarında Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Sırbistan, çok önemli bir ekol. Bu maça da daha takviyeli bir kadroyla geldiler ama oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Şehmus savunmada büyük bir efor sarf etti. Ömer Faruk pota altında, Tarık ve Cedi.... Çok önemli bir galibiyet. 4'te 4 yaptık. Bu, Dünya Kupası elemelerinde bundan sonraki pencerelerde bize çok büyük bir avantaj getirecek." ifadelerini kullandı.

Tüm oyuncuların büyük bir özveri göstererek milli takıma geldiğini aktaran Ataman, "Bu kadro Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil ediyor. Yorgunuz ama bu gurur, bu çocukların. Hep birlikte Türk basketbolunu zirveye çıkardık. İnşallah daha da ileriye doğru götüreceğiz. Çok güzel bir taraftar topluluğu vardı. Bu galibiyeti taraftarlara armağan ettikleri için çocuklara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
