02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
0-1
02 Mart
Real Madrid-Getafe
0-1
02 Mart
Pisa-Bologna
0-1
02 Mart
Udinese-Fiorentina
3-0
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
1-2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Basketbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ı 94-86 yenen A Milli Basketbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 yenerek ikinci tura yükselmeyi garantileyen A Milli Basketbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millilerin Sırbistan'ı 94-86 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da yer aldığı soyunma odasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı aradı.

Bakan Bak, telefonu A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a verdi.

Görüşmede ay-yıldızlı takımı tebrik eden Erdoğan, "Arkadaşlar gerçekten bizlere çok farklı bir zafer kazandırdınız. Sırbistan'ı gerek orada gerekse kendi ülkemizde bu şekilde yenmeniz ve birinci sıraya Türkiye olarak oturmanız bize ayrı bir mutluluk yaşattı. Şimdi önümüzde temmuzda Bosna Hersek maçı var. İnşallah o maçları da almak suretiyle yolumuza devam edeceğiz ve Dünya Kupası'na gideceğiz. Tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine, "Türk basketboluna verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Ergin Ataman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "2 Temmuz'da Bosna Hersek, 5 Temmuz'da da İsviçre ile oynayacağız. Sağ olun, bekleriz." dedi.

Milli basketbolcular da Erdoğan'ın tebriğine alkışlarla karşılık verdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
