Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Basketbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 yenerek ikinci tura yükselmeyi garantileyen A Milli Basketbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, millilerin Sırbistan'ı 94-86 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da yer aldığı soyunma odasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı aradı.Bakan Bak, telefonu A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a verdi.Görüşmede ay-yıldızlı takımı tebrik eden Erdoğan,ifadelerini kullandı.Bakan Bak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine,şeklinde yanıt verdi.Ergin Ataman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek,dedi.Milli basketbolcular da Erdoğan'ın tebriğine alkışlarla karşılık verdi.