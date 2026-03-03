02 Mart
Çorum FK seriye bağladı; Manisa FK avantaj kaybetti

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 yendi.

02 Mart 2026 23:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Çorum FK seriye bağladı; Manisa FK avantaj kaybetti






Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK, Arca Çorum FK'yı konuk etti.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Müsabakanın 17'nci dakikasında Çorum FK penaltıdan Mame Thiam'ın golüyle öne geçti. Konuk takım golden sonra üstünlüğünü koruyup müsabakayı 3 puanla tamamladı.

Bu sonucun ardından Manisa FK 40 puanda kaldı, Uğur Uçar yönetiminde üst üste 3. galibiyetini Arca Çorum FK ise 50 puana yükselip 4'üncü sırada yer aldı.

Ligde on iki maçını kazanıp Play-Off hattına çok yaklaşan Manisa Futbol Kulübü evinde Arca Çorum FK'ya tek golle yenilerek büyük avantaj kaybetti.

1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, Hatayspor'u konuk edecek. Manisa FK ise deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Lindseth (Dk. 64 Adekanye), Toure (Dk. 21 Cissokho), Vargas (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou, Osman Kahraman (Dk. 64 Ada İbik), Diony

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Attamah, Erkan Kaş, Pedrinho (Dk. 84 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Fredy, Ahmed Ildız (Dk. 74 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 80 Samudio), Thiam

Gol: Dk. 17 Thiam (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 50 Herelle, Dk. 58 Ayberk Karapo, Dk. 77 Cissokho (Manisa FK), Dk. 55 Fredy, Dk. 69 Pedrinho, Dk. 90+2 Thiam (Arca Çorum FK)

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
