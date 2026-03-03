Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK, Arca Çorum FK'yı konuk etti.



Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.



Müsabakanın 17'nci dakikasında Çorum FK penaltıdan Mame Thiam'ın golüyle öne geçti. Konuk takım golden sonra üstünlüğünü koruyup müsabakayı 3 puanla tamamladı.



Bu sonucun ardından Manisa FK 40 puanda kaldı, Uğur Uçar yönetiminde üst üste 3. galibiyetini Arca Çorum FK ise 50 puana yükselip 4'üncü sırada yer aldı.



Ligde on iki maçını kazanıp Play-Off hattına çok yaklaşan Manisa Futbol Kulübü evinde Arca Çorum FK'ya tek golle yenilerek büyük avantaj kaybetti.



1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, Hatayspor'u konuk edecek. Manisa FK ise deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.



Stat: Manisa 19 Mayıs



Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel



Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Lindseth (Dk. 64 Adekanye), Toure (Dk. 21 Cissokho), Vargas (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou, Osman Kahraman (Dk. 64 Ada İbik), Diony



Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Attamah, Erkan Kaş, Pedrinho (Dk. 84 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Fredy, Ahmed Ildız (Dk. 74 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 80 Samudio), Thiam



Gol: Dk. 17 Thiam (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)



Sarı kartlar: Dk. 50 Herelle, Dk. 58 Ayberk Karapo, Dk. 77 Cissokho (Manisa FK), Dk. 55 Fredy, Dk. 69 Pedrinho, Dk. 90+2 Thiam (Arca Çorum FK)



