03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Timberwolves, Kyle Anderson'ı yeniden kadroya kattı

Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies tarafından serbest bırakılan 12 yıllık NBA tecrübesine sahip forvet Kyle Anderson ile sözleşme imzaladı.

calendar 03 Mart 2026 13:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Timberwolves, Kyle Anderson'ı yeniden kadroya kattı






Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies tarafından serbest bırakılan 12 yıllık NBA tecrübesine sahip forvet Kyle Anderson ile sözleşme imzaladı.

Anderson, daha önce iki sezon Timberwolves forması giymiş ve 2024'te takımın Batı Konferansı Finalleri'ne yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Serbest oyuncu döneminde Golden State Warriors ile anlaşan deneyimli isim, o tarihten bu yana üç kez takaslandı ve son olarak Utah Jazz tarafından Grizzlies'e gönderilmişti.

32 yaşındaki oyuncu bu sezon Jazz ve Grizzlies formalarıyla çıktığı 24 maçta 7.5 sayı, 3.3 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları yakaladı.

NBA kariyerinde altı farklı takımda forma giyen Anderson, Timberwolves'taki iki sezonunda 56 maça ilk beş başladı ve maç başına 25.3 dakika ile kariyerinin en yüksek süre ortalamasına ulaştı.

2014 yılında San Antonio Spurs tarafından ilk turda draft edilen Anderson, "Slo Mo" lakabını; kontrollü hücum temposu, liderliği ve sert oyun yapısıyla kazanmıştı.

Minnesota Timberwolves, salı günü Memphis Grizzlies'i konuk edecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
