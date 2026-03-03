Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies tarafından serbest bırakılan 12 yıllık NBA tecrübesine sahip forvet Kyle Anderson ile sözleşme imzaladı.



Anderson, daha önce iki sezon Timberwolves forması giymiş ve 2024'te takımın Batı Konferansı Finalleri'ne yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Serbest oyuncu döneminde Golden State Warriors ile anlaşan deneyimli isim, o tarihten bu yana üç kez takaslandı ve son olarak Utah Jazz tarafından Grizzlies'e gönderilmişti.



32 yaşındaki oyuncu bu sezon Jazz ve Grizzlies formalarıyla çıktığı 24 maçta 7.5 sayı, 3.3 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları yakaladı.



NBA kariyerinde altı farklı takımda forma giyen Anderson, Timberwolves'taki iki sezonunda 56 maça ilk beş başladı ve maç başına 25.3 dakika ile kariyerinin en yüksek süre ortalamasına ulaştı.



2014 yılında San Antonio Spurs tarafından ilk turda draft edilen Anderson, "Slo Mo" lakabını; kontrollü hücum temposu, liderliği ve sert oyun yapısıyla kazanmıştı.



Minnesota Timberwolves, salı günü Memphis Grizzlies'i konuk edecek.



