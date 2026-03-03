03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
13:00
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Sadettin Saran'dan Tedesco hamlesi!

Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleriyle şampiyonluk yolunda 4 puan kaybeden Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'dan hamle geldi. Saran'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile görüşeceği ve kötü gidişatın nedenleri hakkında bilgi alacağı ifade edildi.

calendar 03 Mart 2026 09:03
Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan Tedesco hamlesi!
Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe, son 2 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla ligdeki şampiyonluk yarışında da yara aldı. Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e yükselen sarı-lacivertlilerde fatura teknik direktör Domenico Tedesco'ya çıktı.

BARDAĞI TAŞIRDI

Milliyet'te yer alan habere göre, Antalyaspor maçında yüksek ateş sebebiyle kulübede yer almayan Tedesco'nun talimatlarıyla yapılan değişiklikler bardağı taşırdı.

Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek ve Mert Müldür'ün Antalyaspor karşılaşmasında oyundan çıkarılmasının tepki çektiği aktarıldı.

SADETTİN SARAN GÖRÜŞECEK

Sadettin Saran'ın son puan kayıpları sonrası Tedesco ile görüşerek kötü gidişatın nedenlerini soracağı ifade edildi.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
