Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe, son 2 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla ligdeki şampiyonluk yarışında da yara aldı. Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e yükselen sarı-lacivertlilerde fatura teknik direktör Domenico Tedesco'ya çıktı.
BARDAĞI TAŞIRDI
Milliyet'te yer alan habere göre, Antalyaspor maçında yüksek ateş sebebiyle kulübede yer almayan Tedesco'nun talimatlarıyla yapılan değişiklikler bardağı taşırdı.
Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek ve Mert Müldür'ün Antalyaspor karşılaşmasında oyundan çıkarılmasının tepki çektiği aktarıldı.
SADETTİN SARAN GÖRÜŞECEK
Sadettin Saran'ın son puan kayıpları sonrası Tedesco ile görüşerek kötü gidişatın nedenlerini soracağı ifade edildi.
Sadettin Saran'dan Tedesco hamlesi!
