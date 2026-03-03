03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-020'
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Serdal Adalı'dan 123. yıl mesajı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün 123. yılı için bir açıklama yaptı.

calendar 03 Mart 2026 12:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan 123. yıl mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulübün kuruluşunun 123. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında Adalı, "Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gururu, dorukların şanlı Beşiktaş'ı 123 yaşında! Taraftarlarımızın sonsuz sevgisi ve desteğiyle dünyanın sayılı spor kulüpleri arasındaki yerini alan Beşiktaş'ımız, Serencebey 51 numaralı Osman Paşa Konağı'nda 22 gencin bitmek tükenmek bilmeyen çabalarıyla doğdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini emanet ettiği kulüp olma onurunu yaşamış olan kulübümüz, Balkan Harbi, 1. Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale Cephesi ve ilelebet payidar kalacağına inandığımız Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda bir milat olan Kurtuluş Savaşı'nda aziz vatanımız uğruna şehitler verdi." ifadelerini kullandı.

123 yıl boyunca Türk sporunda öncü olup ilkleri başardıklarını belirten Adalı, şunları kaydetti:

"Adaletin ve ahlakın timsali olduk, şerefimizle oynayıp hakkımızla kazandık. Türk spor tarihinin tescil edilen ilk spor kulübü olma gururuyla bugünlere gelmiş Beşiktaş'ımızı, şanlı mazimizden aldığımız güç ve ilhamla daha güzel yarınlara taşımak için azimle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübünün başkanı olarak kulübümüzün 123. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyor, bu vesileyle Türkiye'nin ilk spor kulübü "Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü"nün kurucuları; merhum Mehmet Şamil, Hüseyin Bereket, Mehmet Ali Fetgeri, Ahmet Fetgeri, Nazım Nazif ve Hüseyin Hüsnü Beyler ile Beşiktaş'ımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle şükranla anıyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
