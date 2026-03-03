03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-084'
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Bursaspor'dan Muhammet Demir açıklaması: "Durumu iyi"

Bursaspor'da Kırklarelispor maçında sakatlanan Muhammet Demir'in dış menisküs ameliyatının başarılı geçtiği ve oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

calendar 03 Mart 2026 15:35 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 15:37
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Bursaspor'dan Muhammet Demir açıklaması: 'Durumu iyi'
Bursaspor'un, Kırklarelispor maçında sakatlanan santrforu Muhammet Demir dış menisküs ameliyatı oldu. Yeşil-beyazlı kulüp oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Bursaspor, Kırklarelispor karşılaşmasında sakatlanan Muhammet Demir'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, deneyimli oyuncunun başarılı bir dış menisküs tamiri operasyonu geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, ameliyatın sorunsuz şekilde tamamlandığı ve Muhammet Demir'in operasyon sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Yeşil-beyazlı kulüp, futbolcusuna geçmiş olsun dileklerini ileterek tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi kontrolünde sürdürüleceğini duyurdu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
