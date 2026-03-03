03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Icardi'nin menajerinden River Plate açıklaması!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için menajeri Elio Pino'dan transfer açıklaması geldi.

calendar 03 Mart 2026 17:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Icardi'nin menajerinden River Plate açıklaması!
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ederken, Arjantin basınında yer alan River Plate haberlerine net bir yanıt geldi.

Arjantin'den TyC Sports'a konuşan Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, River Plate iddialarını yalanladı. Pino, yaptığı açıklamada, "Onlardan hiç telefon almadım" ifadelerini kullandı.

YENİ SÖZLEŞME VE MAAŞ

Mauro Icardi'nin Galatasaray'da yıllık 11 milyon euro kazandığı ve sarı-kırmızılı takımın, yaşı nedeniyle yeni sözleşmede bu rakamı aşağıya çekmek istediği daha önce gündeme gelmişti.

3 ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN

Galatasaray forması altında bu sezon 36 maçta süre bulan Mauro Icardi, 15 gol attı ve 2 asist yaptı.

Arjantinli yıldız, daha önceki 3 sezonda şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olmuştu

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
