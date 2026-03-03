Cristiano, saldırı sonrası ailesini Madrid'e taşıdı!

İran savaşının Körfez bölgesinde yarattığı güvenlik endişeleri spor dünyasını da etkiledi.



Cristiano Ronaldo'nun özel jeti, pazartesi akşamı Suudi Arabistan'dan Madrid'e hareket etti.



Flightradar24 verilerine göre Portekizli futbolcunun Bombardier Global Express tipi uçağı, yerel saatle 21.00 civarında Riyad'dan kalkarak Mısır ve Akdeniz üzerinden uçuş gerçekleştirdi ve salı gününün ilk saatlerinde İspanya'ya indi.



AİLESİNİ MADRID'E TAŞIDI



39 yaşındaki Al-Nassr oyuncusu, takımının Al-Wasl ile oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasının ertelenmesinin ardından güvenlik endişeleri nedeniyle ailesini Madrid'e taşıdı.



AFC, SALDIRI NEDENİYLE MAÇLARI ERTELEDİ



Maçın çarşamba günü, İran tarafından saldırıya uğrayan Dubai'de oynanması planlanıyordu.



Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), güvenlik gerekçesiyle Batı Bölgesi'ndeki Şampiyonlar Ligi Elite Son 16 turu ilk maçlarını 2-3 Mart tarihinden ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Doğu Bölgesi'ndeki kulüplerin karşılaşmalarının ise planlandığı şekilde oynanacağı belirtildi.







