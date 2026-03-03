03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Cristiano, saldırı sonrası ailesini Madrid'e taşıdı!

Cristiano Ronaldo, takımı Al-Nassr'ın Al-Wasl ile oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasının ertelenmesinin ardından özel uçağıyla birlikte ailesini Suudi Arabistan'dan çıkarıp Madrid'e götürdü.

calendar 03 Mart 2026 18:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Cristiano, saldırı sonrası ailesini Madrid'e taşıdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İran savaşının Körfez bölgesinde yarattığı güvenlik endişeleri spor dünyasını da etkiledi.

Cristiano Ronaldo'nun özel jeti, pazartesi akşamı Suudi Arabistan'dan Madrid'e hareket etti.

Flightradar24 verilerine göre Portekizli futbolcunun Bombardier Global Express tipi uçağı, yerel saatle 21.00 civarında Riyad'dan kalkarak Mısır ve Akdeniz üzerinden uçuş gerçekleştirdi ve salı gününün ilk saatlerinde İspanya'ya indi.

AİLESİNİ MADRID'E TAŞIDI

39 yaşındaki Al-Nassr oyuncusu, takımının Al-Wasl ile oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasının ertelenmesinin ardından güvenlik endişeleri nedeniyle ailesini Madrid'e taşıdı.

AFC, SALDIRI NEDENİYLE MAÇLARI ERTELEDİ

Maçın çarşamba günü, İran tarafından saldırıya uğrayan Dubai'de oynanması planlanıyordu.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), güvenlik gerekçesiyle Batı Bölgesi'ndeki Şampiyonlar Ligi Elite Son 16 turu ilk maçlarını 2-3 Mart tarihinden ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Doğu Bölgesi'ndeki kulüplerin karşılaşmalarının ise planlandığı şekilde oynanacağı belirtildi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.