03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Milli Atıcı Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonasında 4. oldu

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden Şevval İlayda Tarhan, şampiyonayı 4. tamamladı.

calendar 03 Mart 2026 18:50
Haber: AA
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde 4'üncülüğü elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyonun 3. günü, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo yarışmasıyla tamamlandı.

Elemelerin ilk turunda Şevval İlayda Tarhan 23, Şimal Yılmaz ise 22 puanla son 16 isim arasına girdi. Elemelerin 2. turunda Şevval İlayda, 44 puanla 3'üncülük maçına çıkmaya hak kazanırken, 41 puanlı Şimal elendi.

Geçen yıl bu kategoride Avrupa 3'üncüsü olan Şevval İlayda, bronz madalya için karşılaştığı Bulgar Antoaneta Kostadinova'ya 15-8 yenildi.

2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda şu ana kadar 4 madalyası (3 gümüş, 1 bronz) bulunan Türkiye, 3. günü madalyasız kapattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
