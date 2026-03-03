Milli Atıcı Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonasında 4. oldu

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde 4'üncülüğü elde etti.



Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyonun 3. günü, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo yarışmasıyla tamamlandı.



Elemelerin ilk turunda Şevval İlayda Tarhan 23, Şimal Yılmaz ise 22 puanla son 16 isim arasına girdi. Elemelerin 2. turunda Şevval İlayda, 44 puanla 3'üncülük maçına çıkmaya hak kazanırken, 41 puanlı Şimal elendi.



Geçen yıl bu kategoride Avrupa 3'üncüsü olan Şevval İlayda, bronz madalya için karşılaştığı Bulgar Antoaneta Kostadinova'ya 15-8 yenildi.



2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda şu ana kadar 4 madalyası (3 gümüş, 1 bronz) bulunan Türkiye, 3. günü madalyasız kapattı.



