03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-1
03 Mart
Everton-Burnley
2-0
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-0
03 Mart
Wolves-Liverpool
2-1
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
3-0

Everton, Burnley karşısında iki golle kazandı

Premier Lig'de Burnley'i ağırlayan Everton, sahsasından 2-0 galip ayrıldı.

calendar 04 Mart 2026 00:28
Fotoğraf: AA
Everton, Burnley karşısında iki golle kazandı
Premier Lig'in 29. haftasında Everton ile Burnley kozlarını paylaştı.

Hill Dickinson Stadyumunda oynanan müsabakayı Everton 2-0 kazanmayı bildi.
Liverpool temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada James Tarkowski ve 60. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Everton puanını 43'e yükseltti, Burnley ise 19 puanla 19. sırada kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Everton önümüzdeki hafta Emirates'de Arsenal!a konuk olacak, Burnley ise kendi sahasında Bournemouth'ı ağırlayacak.
