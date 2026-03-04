Everton, Burnley karşısında iki golle kazandı

Hill Dickinson Stadyumunda oynanan müsabakayı Everton 2-0 kazanmayı bildi.





Liverpool temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada James Tarkowski ve 60. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Everton puanını 43'e yükseltti, Burnley ise 19 puanla 19. sırada kaldı.



GELECEK MAÇLARI

Premier Lig'in 29. haftasında Everton ile Burnley kozlarını paylaştı.Everton önümüzdeki hafta Emirates'de Arsenal!a konuk olacak, Burnley ise kendi sahasında Bournemouth'ı ağırlayacak.