FIFA'dan Serik Spor'a 3 dönemlik transfer yasağı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor'da, teknik direktör Sergey Yuran'ın ardından 6 yabancı futbolcunun maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle sözleşmelerini tek taraflı feshetmesi sonrası beklenen transfer yasağı yürürlüğe girdi.



FIFA'DAN 3 DÖNEMLİK TRANSFER ENGELİ



Ara transfer döneminde kadrosunda ciddi değişiklikler yaşayan Serik Spor'a yapılan şikayetleri değerlendiren FIFA, Antalya temsilcisine 3 dönem boyunca transfer yasağı getirdi.



BORÇLARINI ÖDEMEDEN YENİ TRANSFER YAPAMAYACAKLAR

Rus Teknik Direktör Sergey Yuran'ın yanı sıra Dmitriy Tikhiy, Artem Yuran, İlya Berkovskiy, Kirill Gotsuk, Joao Amaral ve Marcos Silva'nın yolunu tuttuğu FIFA, ilk dosyayı karara bağladı. FIFA'nın verdiği cezaya göre, Antalya ekibi söz konusu borcunu ödeyene kadar kadrosuna yeni bir isim katamayacak.



DÜŞME HATTINDA MÜCADELE EDİYORLAR

Geçtiğimiz hafta sonu sahasında Sivasspor'u ağırlayan Serik Spor, galibiyet parolasıyla çıktığı maçta rakibine 1-0 mağlup oldu. 29 puanda bulunan yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'de son 13 maçtan 11'inci yenilgisini alarak düşme hattında bulunuyor.



