03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-290'
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-490'
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

FIFA'dan Serik Spor'a 3 dönemlik transfer yasağı

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Serik Spor'un transfer tahtası FIFA tarafından kapatıldı.

calendar 03 Mart 2026 21:29
FIFA'dan Serik Spor'a 3 dönemlik transfer yasağı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor'da, teknik direktör Sergey Yuran'ın ardından 6 yabancı futbolcunun maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle sözleşmelerini tek taraflı feshetmesi sonrası beklenen transfer yasağı yürürlüğe girdi.

FIFA'DAN 3 DÖNEMLİK TRANSFER ENGELİ

Ara transfer döneminde kadrosunda ciddi değişiklikler yaşayan Serik Spor'a yapılan şikayetleri değerlendiren FIFA, Antalya temsilcisine 3 dönem boyunca transfer yasağı getirdi.

BORÇLARINI ÖDEMEDEN YENİ TRANSFER YAPAMAYACAKLAR
Rus Teknik Direktör Sergey Yuran'ın yanı sıra Dmitriy Tikhiy, Artem Yuran, İlya Berkovskiy, Kirill Gotsuk, Joao Amaral ve Marcos Silva'nın yolunu tuttuğu FIFA, ilk dosyayı karara bağladı. FIFA'nın verdiği cezaya göre, Antalya ekibi söz konusu borcunu ödeyene kadar kadrosuna yeni bir isim katamayacak.

DÜŞME HATTINDA MÜCADELE EDİYORLAR
Geçtiğimiz hafta sonu sahasında Sivasspor'u ağırlayan Serik Spor, galibiyet parolasıyla çıktığı maçta rakibine 1-0 mağlup oldu. 29 puanda bulunan yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'de son 13 maçtan 11'inci yenilgisini alarak düşme hattında bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
