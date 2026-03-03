Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley'de yarı finalde!

03 Mart
Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley'de Aras Kargo'yu 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

calendar 03 Mart 2026 21:29 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 21:51
Haber: Sporx.com
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

Fenerbahçe Medicana'nın yarı finaldeki rakibi Eczacıbaşı Dynavit oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ghani)

Aras Kargo: İrem Çor, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Hazal Selin Uygur, Defne Başyolcu)

Setler: 25-23, 25-21, 25-16

Süre: 73 dakika (25, 26, 22)

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.