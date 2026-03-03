Galatasaray kupada kusursuz!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maç haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz attı.
İlk golü atan Barış Alper, 29. dakikada asisti yaptı ve Renato Nhaga ağları havalandırdı. Galatasaray'ın 18 yaşındaki yeni transferi Renato Nhaga, ilk 11'de oynadığı ilk maçta ilk golünü attı.
Corendon Alanyaspor'un tek golü 78. dakikada Steve Mounie'den geldi.
Corendon Alanyaspor ise 7 puanda kaldı ve grubu 3. sırada bitirdi. Alanyaspor, grup maçlarının tamamlanmasının ardından en iyi 2 üçüncüden biri olmayı bekleyecek.
Galatasaray, kupada adını çeyrek finale yazdırdı ve seri başı olmayı başardı.
OKAN BURUK'TAN BÜYÜK ROTASYON
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı. Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Jakobs, Nhaga, İlkay Gündoğan, Asprilla, Sane, Ahmet Kutucu ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.
Son lig maçında ilk 11'de oynayan Uğurcan Çakır, Sanchez ve Osimhen'i kadroya almayan Okan Buruk, Singo, Torreira, Sara ve Lang'ı ise yedeğe çekti.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Arda Yılmaz, Sara, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Torreira, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Lang ve Singo görev bekledi.
Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Lemina, Sallai, Yunus Akgün ve Icardi de maçın kadrosunda yer almadı.
PEREIRA'DAN İLK 11'DE 7 DEĞİŞİKLİK
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise Süper Lig'de en son oynadıkları Galatasaray maçının ilk 11 kadrosunda 7 değişikliğe gitti.
Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Viana, Enes Keskin, Makouta, Efecan Karaca, Janvier, Hagi, İbrahim Kaya ve Güven Yalçın 11'i ile çıktı.
Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Mahmut Can Kara, Ümit Akdağ, Batuhan Yavuz, Lima, İzzet Çelik, Mounie, Meschack, Hwang, Buluthan Bulut ve Hadergjonaj yer aldı.
Portekizli hoca, son lig maçında ilk 11'de görev verdiği Hadergjonaj, Lima, Ümit Akdağ, Ruan, Hwang, Meschack ve Mounie'nin yerine Fatih Aksoy, Viana, Enes Keskin, Efecan Karaca, Hagi, İbrahim Kaya ve Güven Yalçın'a kupadaki maçta görev verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
6. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde Fatih Aksoy'un müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
10. dakikada Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan İlkay Gündoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda, iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Alanyaspor defansı topu uzaklaştırdı.
29. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Eren Elmalı'nın penaltı noktasına çıkardığı topu, Barış Alper Yılmaz ceza sahası yayına doğru gönderdi. Bu bölgede Nhaga'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
57. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında İlkay Gündoğan'ın pasıyla topla buluşan Sane, ceza sahasında kaleyi karşıdan gören noktadaki Ahmed Kutucu'yu gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı, çizgi üzerinde Ümit Akdağ çıkardı.
78. dakikada Alanyaspor, farkı 1'e indirdi. Orta sahadan atılan uzan pasta savunmanın arkasında topla buluşan İzzet Çelik, ceza sahasında uygun durumdaki Mounie'yi gördü. Bu futbolcu, yaptığı vuruşla topu filelere yolladı: 1-2
Stat: Alanya Oba Statı
Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Erbil, Hüseyin Aylak
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy (Dk. 46 Ümit Akdağ), Aliti, Viana, Enes Keskin (Dk. 46 Hadergjonaj), Makouta (Dk. 73 İzzet Çelik), Efecan Karaca (Dk. 59 Hwang), Janvier, Hagi, İbrahim Kaya, Güven Yalçın (Dk. 59 Mounie)
Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Eren Elmalı (Dk. 90 Yusuf Dağhan Kahraman), Jakobs (Dk. 67 Singo), Nhaga, İlkay Gündoğan, Asprilla (Dk. 90 Gökdeniz Gürpüz), Sane (Dk. 77 Armando Can Güner), Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Lang)
Goller: Dk. 6 Barış Alper Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 29 Nhaga (Galatasaray), Dk. 78 Mounie (Corendon Alanyaspor)
