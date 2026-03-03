03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-174'
03 Mart
Everton-Burnley
2-074'
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-077'
03 Mart
Wolves-Liverpool
0-0DA
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
2-0DA

Ayhancan Güven'in Katar yarışı güvenlikten ötürü ertelendi

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven'in de katılacağı Katar'daki yarış güvenlik gerekçesiyle ertelendi

calendar 03 Mart 2026 22:42
Haber: AA
Ayhancan Güven'in Katar yarışı güvenlikten ötürü ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven'in de yarışacağı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) Katar'da yapılması planlanan sezonun ilk ayağı, güvenlik gerekçesiyle ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "26-28 Mart tarihlerinde 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın açılış ayağı olarak planlanan Katar'daki yarış, yılın ilerleyen dönemlerine ertelendi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "FIA WEC yönetimi, Orta Doğu'daki mevcut ve gelişen jeopolitik durum ışığında Katar Motor ve Motosiklet Federasyonu (QMMF) ile sürekli diyalog halinde olmuştur. Yarışmacıların, personelin ve taraftarların güvenliği son derece önemli olduğundan 26-28 Mart tarihlerinde yapılması planlanan etkinliğin ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.

Bu erteleme sonrasında sezonun ilk yarışının, 17-19 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde düzenleneceği bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
